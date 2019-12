Las preguntas de Amón: "¿No es la llamada de Sánchez a Torra un gesto degradante?"

1.- Hablemos de la llamada, ya sabéis cual. ¿De qué sirve mencionar la cordialidad y el respeto institucional si Torra le pidió a Sánchez la autodeterminación?

2.-. ¿No es la llamada un gesto degradante, humillante? Sánchez ya acepta el marco mental y conceptual del conflicto político y de la bilateralidad.

3.- ¿Y por qué lo hace? Porque quiere ser presidente cuánto antes. Incluso el 30 de diciembre. Casi sonando las campanas.

4.- Compromis supedita su apoyo a que la Ap7 sea gratuita, Revilla exige el tren a Reinosa. ¿Es una investidura o la carta a los Reyes Magos?

5.- Lastra se reúne con Bildu y las CUP, pero no obtiene su apoyo a la investidura. ¿No creéis que estos partidos harían mucho más daño a Sánchez apoyándolo que no haciéndo?

6.- El Supremo imputa por corrupción a la portavoz de Junts per Cataluña, Laura Borras. ¿Y qué importa prevaricar, malversar o falsear documentos cuando se está luchando por una patria y por la libertad de un pueblo oprimido?

7.- Nunca he ido con el Madrid, nunca, ¿pero no os parece atractivo que el equipo de la capital reviente la fiesta de la propaganda soberanista? Lo que no acepto es que marque Ramos. El resto es negociable.