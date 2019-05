Las preguntas de Rubén Amón: ¿Qué se dijeron realmente Junqueras y Sánchez haciéndose los encontradizos?

1.- ¿No os parece que la sesión parlamentaria devolvió al ciudadano la confianza en la política, la fe en las instituciones, el entusiasmo en la democracia representativa? Qué decoro. Qué buenas maneras. Qué rigor litúrgico.

2.- ¿Y no hubieran salido aún peor las cosas de no haber presidido la sesión su señoría Zamarrón, un personaje valleinclanesco, cuando no decimonónico, cuya voz de ultratumba y dialéctica castellana trató de remedia1r el hooliganismo, la ocurrencia, la competición por la camiseta más original, la desfachatez escolar.

3.- ¿La nueva legislatura empieza donde encalló la anterior? Muy pronto y de forma elocuente, el soberanismo expuso su estrategia de acoso, soborno y extorsión.

4.- ¿Qué se dijeron realmente Junqueras y Sánchez haciéndose los encontradizos, qué no sabemos, qué no pueden contar?

5.- Esta pregunta no es mía. Se la hizo Alsina a Pablo Casado.

6.- Esta pregunta tampoco es mía. Y se la volvió a hacer Alsina a Pablo Casado.

7.- Y esta tampoco es mía. La hizo Alsina, pero no a Casado, sino a Roger Torrent. Y no creáis que le gustó mucho al interlocutor.