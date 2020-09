Las preguntas de Rubén Amón: ¿Hasta qué punto las cuarentenas pueden malograr la temporada lectiva?

1.- El colegio empieza, pues. La pregunta es.¿Hasta cuándo se prolongará en las aulas y hasta qué punto las cuarentenas pueden malograr la temporada lectiva?

2.- ¿Es delito no llevar a los hijos a clase como respuesta preventiva al COVID? La Fiscalía de menores sostiene que sí, pero muchos juristas sostienen lo contrario.

3.- ¿No os parece que los niños más desamparados son los hijos de los negacionistas?

4.- La mascarilla no nos pone a salvo de las ideas tóxicas ni de los pensamientos calenturientos, pero ¿habéis asumido ya que no consumimos más monóxido de carbono y que no respiramos menos oxígeno por llevarlas? Lo dice la ciencia. Igual que dice que la Tierra es redonda, por cierto.

5.- Siendo o no siendo padres, de todo hay en la España que madruga ¿Os solidarizáis en todo caso con los profesores? Son más vulnerables por edad, están más expuestos demográficamente y están rodeados de bombas víricas, que diría Page. En Madrid hay 100.000 profesores por 1,2 millones de alumnos.

6.- ¿Y qué pasa a efectos laborales si vuestra hija o hijo tiene que guardar cuarentena pero no está contagiada o contagiado? Básicamente lo que pasa es que estáis jodidos. Porque no es asequible una baja laboral en esas circunstancias, aunque el Gobierno promete estudiar soluciones, ya si eso dentro de unos meses.

7.- ¿Qué soluciones pues quedan en el horizonte? Os pongo dos ejemplos tranquilizadores. La ministra portavoz Montero dice que la solución es... la vacuna. Y la presidenta de la Comunidad augura que se van a terminar contagiando todos los niños.