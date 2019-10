Las preguntas de Amón: "¿Qué fue de Pablo Iglesias, lo recordáis?"

1.- El prior del Valle de los Caídos desacata la sentencia del Supremo, desafía al Gobierno y convierte la momia de Franco en su rehén. ¿No os parece que ha llevado un poco lejos la idea de la casa de Dios?

2.- ¿Y por qué no lo llama al orden el papa Francisco, que no ha hecho otra cosa que ponerse de perfil desde el inicio de la crisis necrófila? El Vaticano tanto podría expulsar al pater com intervenir a la abadía. Sería hermoso y felliniano hacerlo con la guardia suiza.

3.- ¿Qué escena veremos antes cuando se conozca la sentencia, un mosso d’esquadra arrestando a un guardia civil o un guardia civil arrestando a un mosso d’esquadra?

4.- Pedro Sánchez proclama en Barcelona que no habrá pactos con el PP y con Ciudadanos. ¿Con quién pactará entonces, con Iglesias, Errejón y Esqerra? Empiezan a no ser una broma las terceras elecciones.

5.- Y por cierto, ¿Qué fue de Pablo Iglesias, lo recordáis? Su campaña la veo entre melancólica y depresiva, aunque siempre puede resurgir impidiendo por tercera vez la situación investidura de Sánchez.

6.- ¿Qué hace un tirano para recuperar la popularidad? Declarar una guerra al vecino. Acaba de hacerlo Erdogán en el Kurdistán.

7.- ¿No empieza ser paródico que Murakami sea otra vez el candidato a ganar el Nobel de Literartura? Se falla hoy el galardón, del verbo fallar, errar.