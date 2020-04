Las preguntas de Amón: "¿Os acordáis de cuando la ministra Celaá decía que los hijos no son de los padres?"

1.- ¿Os acordáis cuando la ministra Celaá decía que los hijos no son de los padres? No sé por qué me ha venido ahora aquella intervención.

2.- Esta no es mía. Se la hiciste tú Carlos al ministro de Agricultura, Luis Planas. Y creo que le pilló con la guardia baja.

3.- No son los pactos de la Moncloa. Son los pactos de San Jerónimo. ¿Por qué no llamarlos los pactos de San Bartolomé? Ayer volvió a demostrarse la hostilidad en el Congreso, pero sigue llamando la atención que el PP y Ciudadanos apoyen a Sánchez y no lo hagan los socios de investidura.

4.- ¿Y no fue particularmente ridículo en este delirio de extrapolaciones castrenses que Casado dijera que ya hay más muertos de coronavirus en España de las que hubo en las playas de Normandía? Comparados con el asedio de Leningrado, estamos fenomenal.

5.- El Gobierno estima que el coronavirus terminará afectando al 70% de la población. ¿Es así como debemos entender el regreso a la normalidad, que anunciaba Sánchez? O sea, será normal que lo tengamos todos.

6.- Hablando de 70%. ¿Sabías que el 70% de las enfermeras dice haber trabajado sin protección?

7.- Hoy es el día del libro. ¿No es hermoso que la publicación más leída sea el catálogo de Ikea?