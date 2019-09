Las preguntas de Amón: "¿Puede convertirse la abstención en la primera opción política de los españoles?"

Rubén Amón dedica sus siete preguntas de Más de uno a la convocatoria de las nuevas elecciones , después de que los políticos no hayan conseguido ponerse de acuerdo para formar gobierno.

1.- Habrá elecciones el 10 de noviembre. Y no os pregunto a quién vais a votar. Os pregunto: ¿Vais a votar?

2.- Dicho de otra manera, ¿Puede convertirse la abstención en la primera opción política de los españoles?

3.- Pedro Sánchez ha logrado su objetivo: elecciones. ¿Estará tan contento como hoy la noche del 10N?

4.- ¿Y no os parece que el objetivo del PP era también que hubiera elecciones? Después de tocar fondo, Casado solo puede subir. Y recortarle votos a Cs y Vox.

5.- Hablando de Vox, ¿no ha desaparecido demasiado deprisa del debate político el beligerante partido de Abascal? El sistema hace milagros. Y la ciática que padece Abascal es la alegoría de un partido convaleciente.

6.- Convaleciente, decíamos. Podemos demasiado pronto y Ciudadanos demasiado tarde han querido evitar las elecciones. ¿serán los tres partidos más damnificados en beneficio del bipartidismo?

7.- ¿Y no es paradójico que anoche hubiera suspense respecto a una situación política, las elecciones, que ya habíamos asumido hace casi dos meses? Me gusta fantasear en todo caso con la idea de que Felipe VI llegado el momento pensó que por el bien de España no iba encargarle Gobierno alguno a Sánchez.