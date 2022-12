Edu García: "Por qué no está Berlusconi entre palomas y migas"

Aunque los colombófilos muevan el dial al escucharme, sigo sin entender porqué no está Berlusconi entre palomas y migas. Qué vergüenza de señor para sus congéneres. Qué le tiene que pasar a Italia como país para que este casi nonagenario siga teniendo al menos 2 centímetros cuadrados de foco público. Qué obsesión con las prostitutas y con el bisturí. Que ya parece una figura de cera del museo madrileño.

Lo asomo a este espacio por ser presidente del Monza FC, de la primera italiana, no de una división perdida. Menos mal que los presidentes serios abundan y 2 de ellos desayunan en pocos minutos en Madrid. Nueva Economía reúne a Florentino Pérez y Joan Laporta entre otros para debatir sobre la Superliga dichosa. El ponente es el señor Reichart, reciente CEO del entramado logístico que sostiene esta competición no-nata.

Ayer les sacudió el informe desfavorable de uno de los abogados de la Unión: ellos tienen derecho a fundar una competición nueva… y la UEFA tiene el derecho de expulsarlos. Hasta marzo no sabremos si los monopolios y su mala fama en Europa no solo afecta a las tecnológicas y alrededores, pero el 80% de los dictámenes suelen seguir la senda abierta por estos postulados no vinculantes… pero influyentes.

¡Y sí! Se acaba el Mundial. Quedan 180 minutos como poco. Pero esperamos que sean muchos millones más los que podamos compartir oxígeno con Amir Nasr-Azadani. Futbolista profesional de la Selección de Irán supuestamente condenado a muerte por apoyar la revolución de Mahsa Amini. El régimen le sentencia por ‘enemistad con Dios’. Cuanto sin sentido puede acumular una frase de 3 palabras…