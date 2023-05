Edu García: "Nos encanta pedir cabezas cuando el rendimiento no acompaña"

Se hizo muy viral un speech de Banderas en' El Hormiguero' en el que narraba cual era para él la diferencia principal entre un joven español y otro norteamericano: ellos anhelan ser sus propios jefes, emprender. Los nuestros, un puesto fijo y un sueldo seguro. Es una opinión, aunque me hizo pensar también en cómo nos encanta pedir cabezas cuando el rendimiento no acompaña. El Madrid terminó su temporada el miércoles, los periodistas lo haremos cuando nos cansemos de decidir si cortarle o no la cabeza a Carlo Ancelotti.

El Madrid sucumbió, pero el Sevilla anoche resurgió de la mano de Mendilibar, el técnico normal, campechano, del fútbol sencillo pero honesto. La Roma de Mourinho será rival el 31 de Mayo en Budapest.

El que tampoco resulta ser su propio jefe es Rafa Nadal. Su cuerpo lleva años desobedeciéndolo y ayer confesó su lucha: el José Tomás del tenis mundial (cosido a cornadas invisibles) ha vencido a decenas de raquetas, pero anuncia que se plegará ante el invencible paso del tiempo. Gloria al campeón siempre, y también a la persona que pese al dolor perenne, siempre favoreció el placer ajeno.

Ese tipo de ‘gustillo’ también lo garantiza el basket de esta tarde. La final a 4 de la Euroliga siempre es un formato trepidante y más si nuestros 2 grandes se citan para jugarse la final. El Barça con Mirotic y el Madrid sin Yabusele y sin Deck. A las 8 comprobamos como lucen las canastas por la radio.

Y para dimensionar lo que es el deporte, la nueva especie de dinosaurio descubierta en Castellón ha sido dedicada al Villarreal por su centenario: Protahlitis Cinctorrensis. Amarillo campeón. ¿Cuántos equipos pueden presumir de una dedicatoria así? Pues eso. Aplaudamos.