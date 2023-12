Edu García: "El Madrid sacó a sus talentosos para rendir el pedaleo del Girona"

El jueves es el día. Superliga sí o Superliga no. El balón está sobre la techumbre del Tribunal de Justicia de la Unión, que tendrá que sentenciar si UEFA y FIFA monopolizan el fútbol de manera ilegal. En modo vaselina, el CEO de la empresa que tutela la gestación avanzó en un vídeo que el formato se mejora, que será abierto a 60 clubes y que el trato en igualdad sin privilegio se garantiza.

La patronal española se desternilla. Tebas vuelve a decir que Caperucita y el lobo son Laporta y Florentino o al revés, que no me acuerdo.

Hoy, eso sí, están más al sorteo de Champions en Nyon que a los bocados del presi de la Liga.

Precisamente hay jornada intersemanal antes de Papa Noel, antecedida por los que descabalgan. El Barça, que es experto en fogueo, en disparos al aire, con el Xavi de funambulista regateador y el Atleti arrugado en Bilbao, asaltado por los Williams en plan Hermanos Dalton. El Madrid, no. El Madrid sacó a sus talentosos para rendir el pedaleo de un Girona que esta noche querrá sumar otros tres y restar descreídos.

Hoy no me resisto a compartir lo que deporte y cultura alumbran juntos. Antonio Vicentín Tintín es uno de los 16 supervivientes del equipo de rugby Old Christian que hace 51 años pasaron los 72 peores días de sus vidas. Desde Montevideo nos atendió ayer mientras un taxista llevaba a Bayona oyendo Onda Cero, momento mágico que la radio cotidianiza.

En lo terrenal, una cabecera marroquí ha desvelado el logo de la candidatura del Mundial 2030. Nos lo pisan todo los socios alauitas, ministro Tavares. Se ve impresa la palabra vamos, casi amenazante, orlando el conjunto con un mejunje de trazos de soles y de balón más propio de un concurso escolar de homenaje a Joan Miró. Menos mal que es tan feo como provisional.