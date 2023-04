Edu García: "El Madrid como mi madre en Navidad, sacando la vajilla buena para las grandes ocasiones"

Se va una semana europea famélica: cuartos de final de Champions y Europa League solo con dos equipos españoles, pero son los que mejor maridan con el formato. El Madrid como mi madre en Navidad, sacando la vajilla buena para las grandes ocasiones. Más implicación, más rendimiento, impecable resultado y el Sevilla revolviéndose hasta el final para que nadie entierre su trayectoria.

Precisamente un 14 de abril sortea el Madrid sus entradas para la final de la Copa del Rey (Osasuna también se pone hoy con la intendencia). 20.640 para cada equipo repartidas por el Estadio de la Cartuja. La Federación negoció con la Junta como le gustaría hacer con La Liga por los árbitros. Ojo Bolaños hoy, la portada de Marca, hablando sobre su pasado como árbitro que justifica mucho el comportamiento ministerial.

Mientras, el máximo accionista del Atlético sustanció una supuesta mejoría: ‘árbitros secretos’, trencillas al campo sin conocimiento previo.

Más ideas. Temporada ciclista en marcha en la que esta semana se ha llevado dosis de atención Alexandra Ianculescu. Olímpica en los Juegos de Invierno de Pyeonchang haciendo patinaje de velocidad. Ahora anhela llegar a París 2024 y participar en la prueba de ciclismo en pista. Tiene 31 años y la preparación para ello es costosa, pero gracias a las redes sociales ha hallado una solución: hacerse una cuenta de 'Onlyfans' para que los seguidores de sus posados en bikini contribuyan. No le va mal. ¡Ah! Por curiosidad he mirado en Google si hay más casos de deportistas buscando financiación. Mátame camión, lo que he encontrado.