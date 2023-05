Edu García: "Duelos fratricidas de cara a eludir el descenso"

También humean los rescoldos de la penúltima jornada futbolera y con razón. Aquí sí que no hay pactos, no puede haberlos, son duelos fratricidas de cara a eludir el descenso para los 6 equipos involucrados. Cada uno se ha metido en esa zona enfangada por diferentes motivos, pero ahora todos anhelan ese gol milagrero que le dé viabilidad a sus proyectos.

El gran caído es el Espanyol de Barcelona. Equipo especial, siempre eclipsado, que nunca gozó de grandes mayorías de adeptos. No es buen lunes para Rufián, ni él, ni los suyos, ni su equipo del ‘cor’. Con un dueño en China que lo complica todo, no por chino, si no por lejano y distante a la hora de empaparse de las tareas.

En lo opuesto podemos ubicar a la Real Sociedad de San Sebastián, con una gestión cabal y experta que ha remado de manera orquestal para volver a la Champions el curso que viene. El presi es sensato, el director deportivo es como un gurú de la FP balompédica y los pupilos ejercen bien los planes siempre apegados al terruño, con implicación y un escudo que late y que no parece bordado en la tela.

Si está muy enraizado el equipo txuriurdin, es muy del glamur ostentoso el gran premio de Mónaco donde los monoplazas no pueden casi adelantar… ¡ni falta que hace! Con que se paseen por las calles y desde las azoteas se brinde con copas esbeltas, a la organización le vale. Eso sí, saben reverenciar a Fernando Alonso. A su bien hacer en busca de esa victoria 33. Ayer fue segundo y aguarda mejoras que llegarán. El asturiano no para de sonreír agazapado mientras Verstappen vigila el retrovisor. Desde Alain Delon no tenía tanto éxito un cuarentón.