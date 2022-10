Edu García: "Cristiano Ronaldo se fue al vestuario con andares de desafío"

Pensaba yo que solo lo hacían las teles, pero no: la espantá inducida de la Premier británica fue contraprogramada por el Manchester United al apartar a Cristiano Ronaldo de su plantilla.

Su entrenador lo tuvo casi 1 hora calentando la banda sin intención de sacarlo y el portugués, que tiene sus pulgas, se fue al vestuario con andares de desafío que todo Old Trafford pudo ver. No salió pisando pétalos del Bernabéu; en Turín no se derramaron lágrimas con su salida… y ahora, en su cuna británica, puede tener los goles contados.

Alguna vez escuché a mis mayores que artistas, periodistas y futbolistas no saben retirarse a tiempo. Por lo que nos llena cada uno de estos gremios. Creo que, por otras razones, tampoco se suelen mover los dirigentes y eso que esta semana ‘saltaron’ a jugar.

Forzaron reunión los Tebas’Boys en el Ministerio de Cultura y Deportes. No voy a aburrir a los oyentes con asuntos de trastienda así que resumo rápido: sigue larvándose la nueva Ley del Deporte y los equipos de primera creen que Madrid y Barça más temprano que tarde darán una espantada esta vez meditada y decidida. Y que para allanar la huida, han sugerido trastocar algunos párrafos y añadir algunas enmiendas que no penalizarían esa salida.

Y lo dicen claro, si no hay vuelta a la versión anterior antes del Mundial podría haber parón patronal. En la asamblea ordinaria del próximo jueves 27 el presidente quiere pasar a Defcon 3 y hablar de últimatum para una huelga de balones caídos.

¡¡Sin fútbol profesional un fin de semana enterito!! Los aficionados tendrían que terminar el armarito de las especias y ordenar el cajón de los recibos. Cuidado con estas cosas que son las que se cargan la armonía de las familias.