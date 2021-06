Tertulia: ¿Es legítima la decisión de los obispos catalanes y la Conferencia Episcopal de apoyar los indultos?

John Müller, Paco Marhuenda y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la creciente inflación de la Zona Euro tras la pandemia. Paco Marhuenda reconoce que es un tema muy importante en el que el Gobierno fía el poder superar los problemas institucionales que están provocando los indultos y señala la economía es la clave de la recuperación del PSOE. Sin embargo, recuerda que vamos a ver cómo salen los países de este nivel de endeudamiento en el que hemos entrado a raíz de la pandemia. John Müller explica que una parte del efecto de aumento de precios se va a trasladar a la economía de manera estructural y le preocupa que las apuestas del Gobierno por la política verde y la descarbonización hagan que suba mucho el precio de la energía.

Carlos Alsina entrevista al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que explica que la subida de la inflación es un efecto transitorio y que hay que evitar que se convierta en permanente. Además, añade que la vacunación es el mejor instrumento de política económica en estos momentos y recuerda que los indicadores de recuperación son muy positivos.

Además, hablan sobre las declaraciones de los obispos catalanes y portavoz de la Conferencia Episcopal en las que apuestan por los indultos porque contribuyen a la amistad civil. Paco Marhuenda, como catalán y católico, comenta que no hay que sorprenderse con las declaraciones de los obispos catalanes, aunque se muestra decepcionado con la Iglesia en Cataluña. "Una Iglesia que se olvida de su papel para estar siempre complaciendo al poder político, no sea que les reviertan las inmatriculaciones o les compliquen la financiación, es siempre una iglesia acobardada", dice. Además, añade que el tema de los indultos es un tema de zozobra en el Gobierno y, aunque insiste en que es una decisión legítima y legal, no se muestra de acuerdo con ellos y cree que el principal problema va a ser la mesa de diálogo. Por otra parte, John Müller admite que los que tienen fe son los que están apostando por el indulto. "La Iglesia ha hecho bien por estar del lado de los que tienen fe, porque ese es el segmento donde ha tenido su caladero", señala. Rubén Amón asegura que Sánchez trabaja bien la idea propaganadística de masajear a la opinión pública con su punto de vista y reconoce la inteligencia del PNV porque se ha aprovechado del trabajo sucio del secesionismo catalán.