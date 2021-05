Tertulia: ¿Hace falta más autocrítica en el PSOE tras el descalabro de las elecciones de Madrid?

Marisa Cruz, Sandra Golpe, Casimiro García Abadillo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno y Fernando Ónega resume las principales noticias de la prensa.

Fernando Ónega explica que todas las crónicas y balances de las elecciones hablan de una Ayuso interclasista porque ganó en todas las clases y sectores sociales. Además, Casado se sube al pedestal, ve cambio de ciclo y lo empieza emplazando a Sánchez al debate sobre el estado de la nación. El símbolo de la ultraderecha en Italia, Matteo Salvini, confiesa en El País muchas afinidades con el Partido Popular de Ayuso. Sin embargo, el PSOE tiene peor perspectiva, a la caza de responsables a quienes echarles la culpa de la pérdida de todos sus feudos madrileños. ¿Será contagiosa la caída? Ya van tres regiones con sorpasso que dejan al PSOE en tercera posición.

Los contertulios debaten hoy sobre la falta de autocrítica en el PSOE, sobre la que Sandra Golpe señala que ayer no se escuchó a Pedro Sánchez y asegura que lo normal es que el presidente del Gobierno se manifieste sobre lo ocurrido en Madrid hoy. Además, considera que a Gabilondo le han guiado en la campaña y aún así es uno de los posibles culpables a los que apuntan desde la Moncloa. "La estrategia del PSOE es echar las culpas a alguien y decir que las elecciones no las ha ganado el PP, sino Ayuso", comenta. Por su parte, Casimiro García Abadillo considera que la campaña del PSOE ha sido un despropósito y que desde Moncloa se empieza a filtrar que el responsable de todo esto es Ábalos, porque la estrategia de la moción de censura de Murcia la organizó él, cuando se sabe que fue Iván Redondo. Además, recuerda que están buscando un chivo expiatorio, que no es otro que Ángel Gabilondo, aunque considera que el culpable de todo no es el exministro socialista. Marisa Cruz comenta que los dirigentes del PSOE no están si no demostrando un enorme desconcierto ante el descalabro monumental que han vivido en Madrid y dice que están a la defensiva, intentando desligarse del fracaso, como si no tuviera nada que ver con ellos. Recuerda también que Sánchez ligaba completamente la votación de Madrid a su gestión de la pandemia y cree que "si no asumen pronto la derrota y siguen despreciando al rival que les ha noqueado, el rechazo que han provocado en los ciudadanos esta vez sí que puede extrapolarse". Asimismo, Rubén Amón dice que toda la crítica tiene que conducirse directamente a Pedro Sánchez pero cree que "no va a haber atisbo de crítica en el PSOE porque el modelo vigente impide que exista el menor ejercicio de crítica a Pedro Sánchez"

Además, sobre el comienzo de la recuperación del Partido Popular, Sandra Golpe asegura que Ayuso tiene parte de mérito en su victoria inapelable, pero que extrapolar el modelo ganador de la Comunidad de Madrid al resto de España no está tan claro porque el resto de Gobiernos populares en España tienen un corte más centralista que el de la presidenta madrileña.

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo en la entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, bromean sobre las palabras de la socialista sobre la "percepción electoral alterada por la pandemia" y la prueba de que Ayuso se ha ido a la extrema derecha "es que se ha llevado los votos de Ciudadanos".