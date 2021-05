Tertulia: ¿Debe conceder el Gobierno los indultos a los presos independentistas?

Maite Rico, Toni Bolaño y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre si estamos ante una nueva reedición del procés catalán de 2017. Señala Maite Rico que esta situación en la que estamos ahora nos retrotrae a 2017, cuando se perdió una oportunidad de dar un giro y encauzar la crisis. Sin embargo, considera que ahora el momento es peor que en 2017 porque el Gobierno de Sánchez depende de los que quieren romper el orden constitucional. Además, recuerda que el foco de inestabilidad que existe en el Gobierno catalán también genera inestabilidad en el resto de España. Por otra parte, Toni Bolaño señala que Aragonès quiere forzar al Estado a que le conceda la amnistía y la autodeterminación, pero no dijo en ningún momento cómo iba a hacerlo. "No sabemos cuál va a ser la estrategia de Esquerra, pero Junqueras no está satisfecho con el acuerdo que se ha alcanzado y en el partido han aflorado ciertas divergencias de cómo se ha llevado la negociación", explica. Asimismo, Rubén Amón destaca su preocupación por la normalidad y el enfoque civilizado con el que Aragonès habla de la autodeterminación y la amnistía, que realmente son cosas que deberían tratarse como violentas, a pesar del tono moderado del futuro presidente de la Generalitat.

Además, Carlos Alsina entrevista al representante del PSC, Salvador Illa, que opina que Pere Aragonès utilizó un tono sobreactuado en el Parlament de Cataluña en su discurso del debate de investidura y no cree que su gobierno empiece con "buen pie". "Para llegar al mismo punto no hacían falta tres meses de negociación", asegura.

Por otra parte, también hablan de la mesa de diálogo entre los secesionistas y el Gobierno de España y sobre el futuro de los indultos. Toni Bolaño considera que hemos de empezar a mirar para adelante con los indultos, porque el electorado independentista seguirá movilizado mientras haya presos. Además, comenta que es muy difícil convencer al otro sector, pero se puede llegar a un acuerdo para aminorar la tensión en el país y acabar con el escenario de confrontación, que no favorece a nadie. Sin embargo, Rubén Amón dice que llegar a ese extremo sería un disparate porque los independentistas esperan que el Gobierno corrija una sentencia del Tribunal Supremo a través de una medida de gracia que representa la indulgencia hacia el separatismo. Asimismo, Maite Rico señala que, en el momento en el que renuncias a aplicar las leyes de una democracia, estás mandando un mensaje muy peligroso y haciendo un daño enorme al Estado. "Creo que en los indultos y la cesión de las cárceles está el cálculo cortoplacista de contentar a sus socios de Gobierno", comenta.