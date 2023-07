El resultado del debate a 3, en 'Más de uno': los tertulianos de Alsina analizan quién ha ganado

Ayer se celebró el debate a tres de Radiotelevisión Española entre el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, el candidato de Vox, Santiago Abascal, y la candidata por Sumar, Yolanda Díaz. El encuentro discurrió sin sorpresas, con Sánchez y Díaz defendiendo las políticas del gobierno de coalición y contraponiendo sus proyectos al tándem que, según ellos, forman PP y Vox.

Coinciden hoy muchos periódicos en su análisis en que Yolanda Díaz fue la que mejor exprimió esta oportunidad. La candidata de Sumar tiene un objetivo claro el próximo domingo, arrebatar el tercer puesto a Vox, y fue la que más firme se mostró anoche frente a Santiago Abascal.

El atril vacante de Feijóo salió indemne

El gran ausente del debate fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien declinó la invitación. De hecho, uno de los aspectos más interesantes consistía en valorar si a Feijóo le iba a pesar haberse ausentado. En 'Más de uno', Rubén Amón opina que "el atril vacante salió indemne" y que "Núñez Feijóo sufrió muy poco" a pesar del esfuerzo de Díaz y Sánchez de vincular a Santiago Abascal con el líder del PP.

Abascal, por su parte, trató de mantener distancias con Feijóo para tratar de atraer votantes y haciendo alusión a "la vergüenza de los pactos de Estado" que Feijóo había propuesto a Sánchez. Con esto, el hecho de no haber estado le ha beneficiado a Feijóo porque "su marca no ha sufrido lo más mínimo", considera Amón.

Feijóo ganó el debate porque logró colocar sus mensajes

Joaquín Manso, director de 'El Mundo', comparte esta idea de que "ganó el que no estuvo" porque los mensajes políticos que le interesaba trasladar con su ausencia se materializaron. Uno de ellos lo verbalizó el propio Sánchez: "No está aquí Feijóo porque le da vergüenza estar junto a Abascal".

Otro de los mensajes que le interesaba trasladar es que la competencia electoral no es de dos bloques enfrentados de dos contra dos, sino que en uno hay que sumar a Esquerra, Bildu, etc. Y el tercer mensaje es que "para confrontar con la izquierda se basta y se sirve él solo", opina Manso.

"El problema para Abascal ayer es que Feijóo pareció mucho más solvente y más fuerte a la hora de confrontar las ideas de la izquierda de lo que pareció Abascal ayer", dice sobre el mayor triunfo de Feijóo anoche, que fue la mediocridad del líder de Vox.

Pablo Iglesias sigue sin pedir el voto para Sumar

Una de las diferencias del debate a tres con el cara a cara entre Sánchez y Feijóo en Atresmedia es que ayer se le refutaron varias mentiras que repetía Abascal en directo.Marta García Aller apunta que otro de los signos que dan muestra del fracaso de Vox anoche es que no están siendo nada activos en redes sociales repitiendo fragmentos del debate en los que brillara Abascal, algo que suelen hacer a menudo.

Otro gran ausente del debate, según Aller, fue Pablo Iglesias, quien "sigue sin pedir activamente el voto para Sumar", algo que no ayuda a la hora de conseguir más votos de la extrema izquierda.

Díaz ganó a Abascal en su lucha por la tercera plaza

Ayer Yolanda Díaz y Pedro Sánchez actuaron como un tándem, mientras que Abascal no trató de distanciarse de Feijóo. Esto fue parte de la estrategia de Vox para ocupar el espacio del PP y atraer votantes, tal y como defiende Pilar Gómez.

Para Toni Bolaño, en contra de lo que opinan el resto, a Feijóo "no estar no le benefició en absoluto" porque quedó claro que sí hay dos bloques antagónicos donde el PP gobierna y pacta con Vox. "Feijóo no quiso estar porque tenía pánico a la situación, incluso han exagerado lo de la lumbalgia", considera Bolaño.

A pesar de todo lo que había en juego, la gran batalla de ayer era intentar conseguir la tercera plaza y Díaz ganó a Abascal. Ahora toca ver cómo se traduce esto en los resultados en las provincias pequeñas y en la movilización de los votantes de Podemos.