Raúl del Pozo: "Cuando actúa como Pedro, el Magnánimo, los separatas lo tratan como a Pedro, el Cruel"

Como cada viernes, Raúl del Pozo vuelve a Más de uno sobre la actualidad política de nuestro país. Esta vez habla sobre el debate de los indultos en el Congreso y el discurso de Pedro Sánchez para justificar su concesión a los presos independentistas, donde negó que se fuera a hacer un referéndum de independencia. Señala que al pleno del Congreso llegó esta semana "un debate sobre la mentira y una función de guerracivilismo retórico, cuando Pedro Sánchez prometió que nunca habrá referéndum de autodeterminación".

Además, recuerda que de estas palabras se burló el diputado de ERC Gabriel Rufián, que contestó ‘también dijo que no habrá indulto, así que demos tiempo al tiempo’. Ahora, explica, los separatistas se preguntan que quién carajo eres Pedro Sánchez para perdonarles y asegura que "contestan a la generosidad con deslealtad, porque le han perdido el respeto al presidente y también el rey, al que llaman ocupa y le desean la muerte". Insiste en que al presidente le acusan de estar enfadado con la verdad y que "cuando actúa como Pedro, el Magnánimo, los separatas lo tratan como a Pedro, el Cruel". Añade también que Inés Arrimadas arremetió contra él en el pleno: ‘Usted no tiene palabra y le están humillando, no baje la cabeza ante el separatismo que es el presidente de España’.

Explica Del Pozo que Pedro Sánchez no sabe cómo burlar la sentencia del Tribunal de Cuentas que exige cobrar las multas por el dinero que fundieron en propaganda. Explica que han dado a los tramposos 15 días, e insisten en que, aunque el Gobierno haya ordenado al abogado el Estado que no presente demanda, los consejeros del Tribunal de Cuentas son inamovibles. "Culpan a Pedro de mentir tanto que ya se engaña a sí mismo", concluye.