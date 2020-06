Rafa Latorre: "Cualquier restricción de las libertades es un fracaso para una democracia"

Rafa Latorre explica en Más de uno que "no tener elección es algo que simplifica las decisiones", por ello, recuerda que "durante el confinamiento hubo quien sintió la paradójica sensación de liberación de quien no tiene libertad". Ya que "si no eres libre, no eres responsable y ese abandono moral hay a quien le produce un enorme sosiego".

Además, comenta que "el ciudadano estuvo tres meses coaccionado por la ley" por lo que "la verdadera responsabilidad, el desafío comienza ahora". Latorre apunta que "la heroicidad consiste en hacer un uso responsable de la libertad recobrada" y evitar así que haya un nuevo rebrote del coronavirus.

Por otro lado, asegura que "este debate sobre el estado de alarma es francamente inquietante", sobre todo, "por la naturalidad con la que se ha asumido la excepcionalidad". Y concluye diciendo que "cualquier restricción de las libertades es un fracaso para una democracia", aunque sostiene que "cada regresión en la desescalada puede ser un fracaso del Gobierno, pero de su responsabilidad no se libran esta vez los ciudadanos".

