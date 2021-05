Rafa Latorre: "Todos subestimaron a Isabel Díaz Ayuso y al final ha sido ella el revulsivo de la política nacional"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre las elecciones en Madrid y la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad. Recuerda que los 1.620.000 votos que ha recibido el Partido Popular son una cifra superior a la que obtuvo Esperanza Aguirre en su momento dulce, allá por 2007. Ese millón y medio de votos es el apoyo que tiene hoy Ayuso, que "ha demostrado que una mayor participación no favorece a la izquierda".

Por otra parte, señala que el resultado de Gabilondo es el peor de la historia del PSOE en Madrid, 100.000 votos por detrás de lo que obtuvo Tomás Gómez en 2011, haciendo que los socialistas no fueran ni primeros ni segundos. Sin embargo, señala que nadie se acuerda de Gabilondo, porque cero es el número de menciones que recibe en los titulares de apertura el candidato socialista. "Hoy el candidato parecía más bien Sánchez, que quizá esté meditando ahora aquello que decía Berlusconi: no es tan buen ganar como malo es perder", comenta.

Además, recuerda que ni un solo día es lo que ha aguantado Pablo Iglesias como diputado en la Asamblea de Madrid. Ahora, dice, se va a hacer política a la tele el que comenzó a hacer política en la tele y que ganará más dinero, de eso no hay duda. Por otra parte, más del doble, 14 escaños, es lo que le ha sacado Mónica García a Pablo Iglesias, a la que Iglesias ofreció sumarse a una coalición liderada por él. Asimismo, los 100.000 madrileños que votaron a Edmundo Bal no consiguieron que eso se tradujera en ningún escaño. "¿Acaso podía haber hecho algo más el bueno de Bal? Yo creo que no", considera.

Concluye diciendo que "todos, casi sin excepción, en la derecha y en la izquierda, subestimaron a Díaz Ayuso" y que al final "ha sido ella el revulsivo de la política nacional". "Si piensan en todo lo que ha cambiado solo de ayer a hoy, sentirán un cierto vértigo", finaliza.