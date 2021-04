Rafa Latorre: "Resulta que quien más tenía que temer el mangoneo federal era Ángel Gabilondo"

Rafa Latorre analiza en Más de uno la intromisión de Moncloa y del presidente Sánchez en la campaña de las elecciones de Madrid del 4-M. Insiste en que inventarse un dato de mortalidad para criticar la gestión de tu adversario no es "ni soso, ni serio, ni formal. Más bien es facundo, irresponsable y fraudulento". Recuerda el temor anticipatorio que había por la posible intromisión de Génova en la campaña de Ayuso, y "resulta que quien más tenía que temer el mangoneo federal era Ángel Gabilondo", que augura que debe estar clamando que él ha venido a Madrid a que le dejen en paz.

Señala Latorre que María Jesús Montero ha reventado su promesa de no subir los impuestos, algo que ya sabíamos traicionable, y que ahora queda hecha trizas por el hachazo fiscal. Sin embargo, considera aún más grave la irrupción en campaña del presidente Pedro Sánchez, que "en la más tradición trumpista echó a andar el infundio de que los datos de Madrid son falsos". Asegura que esto es como acusar a los técnicos de la Comunidad de prevaricación y comenta que "no hay nada peor que un desmentido en campaña". Habla de las declaraciones de la ministra Montero, que desmiente a Gabilondo, porque afirma que van a subir los impuestos de sociedades, de patrimonio y de sociedades; y de las de Fernando Simón, que desmiente al presidente del Gobierno y "co-candidato", porque cree que los datos de Madrid tienen la misma calidad que los que ofrecen el resto de comunidades autónomas. "La campaña no ha empezado y ya se le está haciendo larga a Gabilondo", reitera.

Finaliza recordando 'El ala oeste de la Casa Blanca', que le gusta mucho a Iván Redondo. "¿Te acuerdas de aquel lema con el que se presentaba el presidente Bartlet? 'Dejad que Bartlet sea Bartlet'. Pues eso estará diciendo Gabilondo", explica. Asegura que primero le dicen que su atractivo está en ser serio, soso y formal y luego le convierten la campaña en un Resacón en las Vegas. "'Let Gabilondo be Gabilondo'", concluye.