Rafa Latorre, sobre los indultos: "El culpable de aprobar leyes ilegales y de malversar dinero no es quien ha dejado la taquilla abierta"

Rafa Latorre comenta en Más de uno las declaraciones del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que justificaba este domingo los indultos a los condenados por el procés y culpaba al Gobierno de Mariano Rajoy del auge del independentismo. Dice que, tal y como describe ahora el PSOE el procés, "aquello fue como robarle a un pobre impedido. Fue tal la inacción de Rajoy que lo raro es que no le hicieran un referéndum hasta en Murcia", comenta.

Sin embargo, Latorre dice que, aunque Rajoy no era un dirigente espídico e hiperactivo, "si no hizo demasiado por impedir el golpe de octubre, tampoco hizo nada por convocarlo". Aún así, según la lógica de Ábalos, "el estado natural del independentismo sería el desafío ilegal al Estado y no. El culpable de aprobar leyes ilegales y de malversar dinero público en una aventura antidemocrática no es quien se ha dejado la taquilla abierta".

Considera el periodista que el argumentario sobre los indultos está en una frase reactiva, que llegará a su punto culminante cuando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tenga que contraargumentar el artículo 8.1. del código ético del PSOE, que excluye el indulto a los cargos públicos condenados por la comisión de hechos constitutivos de delitos grave. "A ver cómo se explica que la sedición no es un delito grave, que se explicará, igual que se tratará de explicar que la malversación por la que los 'procesistas' fueron condenados no es corrupción, sino una forma patriótica de latrocinio", asegura. Concluye diciendo que qué más dará lo que diga el código ético del PSOE, si “hasta el Comité Federal importa lo que importa”.