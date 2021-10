Rafa Latorre: "Si los jueces no aspiran a juzgar a los prófugos por escurridizos que sean ¿de qué escuálida justicia estamos hablando?"

Rafa Latorre habla en Más de uno sobre los partidarios del 'Let it be', aquellos que piensan que "lo de Puigdemont es mejor dejarlo estar y desistir de la ingrata tarea de perseguirlo judicialmente".

Los partidarios del 'Let it be' creen que perseguir a Puigdemont "solo desgasta a España". Aún así, Latorre considera que al juez Llarena se le pueden reprochar muchas cosas, como la pericia o la oportunidad, pero no el empeño, porque "si los jueces no aspiran a juzgar a los prófugos por escurridizos que sean ¿de qué escuálida justicia estamos hablando?".