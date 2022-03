Fernando Ónega: "Veo con alivio e incredulidad el acuerdo entre gobierno y transportistas"

Lo veo con alivio, como es natural. Con alivio y algo de incredulidad. Es evidente que España no puede seguir un día más con esa huelga de transportes. Cada hora de paro, son cientos de millones de euros que se pierden en la producción agraria y ganadera, en la industria o en la distribución comercial. Si con mil millones de ayudas se vuelve a la normalidad, es mucho dinero, pero es una inversión. Es una socialización de las pérdidas por el precio de los carburantes, pero una socialización inevitable.

Es un error no haber contado con Plataforma

El Estado está, entre otras cosas, para socorrer con los impuestos de todos a las personas y sectores que se ahogan. Punto crítico: si la oferta del gobierno pasó de los 500 a los mil millones, es evidente que el pulso lo ganaron los transportistas. Punto de incredulidad: si el pacto es solo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, es el órgano más representativo, pero no es la Plataforma que convocó la huelga, y esa plataforma a esta hora no desconvocó la manifestación que ha convocado en Madrid. Creo que es un error no haber contado con esa Plataforma en la negociación y, sobre todo, haberla excluido por razones supuestamente ideológicas.

Si fracasa la manifestación y los transportistas vuelven al volante, triunfo de la ministra que los excluyó. Si mantienen la huelga, fracaso del gobierno y malos tiempos para el país. Deseo que gane la ministra, aunque nunca aplaudiré que haya politizado la huelga y practicado una política de exclusión.