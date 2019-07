Fernando Ónega: "Hubo conversación del PSOE con ERC y no se hundió el mundo"

PUEDO OPINAR Y OPINO

A mí me pareció que lo más interesante de la reunión del PSOE con Esquerra, de Lastra con Rufián, ha sido la reunión misma. Me explico: hubo una conversación, supongo que negociación, con independentistas y no se hundió el mundo. Si hubiese ocurrido hace tres meses, estaríamos escuchando solemnes proclamas sobre pactos secretos con los enemigos de España y sobre el entreguismo del gobierno a quienes pretenden destruir el Estado.