Fernando Ónega: "Volvemos a hablar de Cataluña, al bucle infinito"

¡Volvemos a hablar de Cataluña! Tampoco diré que lo celebro, pero es una novedad. Y claro que volvemos al bucle infinito. Pero no solo por la que ha dicho Sánchez, que efectivamente invocó el ruido electoral, que nunca es buen momento para buscar un acuerdo, aunque también dijo, parece que con pocas ganas, que piensa convocar la mesa de diálogo en julio.

Tampoco volvemos al bucle infinito solo por lo que dijo Torra de la independencia irreversible, que sería un milagro que no lo hiciera. Torra lleva la independencia en su ADN, lo empuja Puigdemont desde su impunidad, no trabaja para otra cosa, aprovecha incluso una pandemia para acusar al Estado de invasión y todo demuestra que no quiere convocar elecciones hasta dar su último golpe, que sabe Dios cuál será. De momento, ya invita a la desobediencia, aunque sea pacífica, hecho insólito en un gobernante que, además, es representante territorial del Estado.

Vamos al bucle infinito sobre todo por lo que le reprochó a Marta Pascal, líder del nuevo Partido Nacionalista Catalán: le reprochó lealtad a España porque la señora Pascal, que busca un catalanismo soberanista, pero razonable, propugna el diálogo y una salida negociada. Quien reprocha lealtad a alguien como si la lealtad fuese un delito o una traición, ¿qué hace? Proclama su propia deslealtad, paso que nunca se había dado de forma tan expresa. Y con alguien que se confiesa desleal, no parece que haya mucho que negociar.