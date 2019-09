Fernando Ónega: "El calendario aprieta y los plazos se les agotan a Iglesias y Sánchez"

PUEDO OPINAR Y OPINO

No metamos al Rey en este juego. El Rey, al convocar para esta mañana a la señora Batet, no hace más que cumplir su papel constitucional y organizar con el Congreso la ronda de consultas. El Rey es el primero en desear la estabilidad, pero no puede decidir quién es el presidente del gobierno. El Rey se limita a consultar y preguntar a quién apoya cada partido. Después hace la suma y el que más tenga, candidato: se le encarga la formación de gobierno.