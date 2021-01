Rubén Amón indulta a Roberto Brasero: "Es capaz de resultarnos simpático cuando nos anuncia escenarios devastadores"

A quién puedo indultar en estas fechas tan señaladas si no es a Roberto Brasero. Nuestro hombre del tiempo, entendiéndose como hombre del tiempo una categoría cultural que no discrimina edades ni género. Hay mujeres que perfectamente pueden ser el hombre del tiempo.

Y nuestro hombre del tiempo es Roberto Brasero. Un tipo cálido, si se me permite la terminología corporativa. Y un comunicador extraordinario, hasta el extremo de que es capaz de resultarnos simpático y entrañable cuando nos anuncia escenarios devastadores.

Esto no le ha sucedido a otros de sus compañeros. Quiero decir que solemos acusar al hombre del tiempo de las noticias inclementes. Como si fueran culpa suya los maremotos y las gotas frías.

Brasero, al contrario, nos da calor con su propio apellido. Nos conforta y reconforta su capacidad divulgativa y la prudencia con que utiliza los tecnicismos. Porque algunos colegas suyos, entre isobaras y marejadillas, exigen al espectador un título de ingeniero meteorológico.

Ya nos había dicho Brasero que Madrid iba a quedar sepultada por la nieve. Y he de reconocer que yo mismo subestimé el parte, las previsiones. Qué cosas tiene Brasero. Medio metro de nieve. Siberia, capital Madrid, diría Casillas. Pero tenía razón. Porque hace mucho tiempo que los hombres del tiempo no se equivocan. La ciencia los faculta con enorme precisión. Y no tienen que jugarse el bigote con sus pronósticos.

Lo hizo en la tele pública Eugenio Martín Rubio. Se jugó el bigote de verdad -año 1967- asegurando que llovería copiosamente al día siguiente. Y se lo tuvo que cortar porque el sol resplandeció como nunca.

Tanto han cambiado los tiempos y el tiempo, que todos llevamos en el móvil una predicción meteorológica detallada e infalible allí donde nos encontremos, pero reconozco que mi único criterio homologado me lo proporciona Roberto Brasero. Por lo que dice. Por cómo lo dice. Y porque no se puede estar tantos años en las antenas si antes no se ha ganado uno el premio de la credibilidad. Y no hay materia informativa que la inestabilidad del tiempo.