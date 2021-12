Rubén Amón indulta a Eric Zemmour: "Adelanta a Le Pen llevando más lejo el supremacismo, el machismo y su cruzada contra el Islam"

No debería impresionarnos tanto que un tertuliano francés, Eric Zemmour, quiera convertirse en presidente de Francia. Pablo Iglesias no estuvo tan lejos de serlo en España. Y ha regresado al tertuliaje en un camino de ida y vuelta al que puede estar llamado el propio Zemmour.

Porque no va a ganar las elecciones, es verdad, aunque la mera credibilidad de su candidatura y la proyección demoscópica que se le atribuye, hasta el 14% en algunos casos, conllevan un efecto estremecedor.

Estremecedor quiere decir que este agitador representa un paso ultramontano de la extrema derecha. Ahora que Marine Le Pen trata de mostrarse más afín al sistema, Zemmour la adelanta por estribor llevando más lejos el supremacismo, el nacionalismo, la xenofobia, el machismo, la aversión a Europa y la cruzada contra el Islam.

Sus planteamientos hostiles al extranjero le han costado dos condenas firmes por incitación al odio, pero esto coopera en su reputación de filósofo incómodo y perseguido

No es que al bonapartista Zemmour no le gusten los musulmanes. No le gustan ni sus nombres de pila, mohameds y mustafas. Y quiere prohibir que se registren con ellos. O que se utilicen los patronímicos extranjeros, de Kevin a José Luis.

El discurso franco-francés y los planteamientos hostiles al extranjero le han costado a Zemmour dos condenas firmes por incitación al odio, pero el castigo de los tribunales coopera en su reputación de filósofo incómodo y perseguido. Y no podrá decirse que el candidato francés pueda presumir mucho de pureza de sangre.

Porque la suya es una mezcla de israelí, bereber y argelina. Y porque impresiona que, siendo judío, condescienda como condesciende con el pacto entre el mariscal Pétain y Hitler…

No es una buena noticia que Zemmour exponga la pasión de tantos franceses dispuestos a votarlo, pero sí lo es que la candidatura del tertuliano, 63 años tiene, sirva para dividir a la extrema derecha y abrir el camino a la segunda victoria de Emmanuel Macron.