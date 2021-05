Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Los periódicos resumen todo lo que se juega hoy en las elecciones autonómicas de Madrid. La Razón destaca el siguiente titular: ‘Un voto en clave nacional’ y asegura que los mayores de 45 años decidirán hoy el rumbo político de las elecciones y que sólo un 6,2% llega sin tener claro su voto. Por su parte, El País señala que Madrid elige entre dos modelos de sociedad tras 15 días de crispación. El Confidencial comenta que el fenómeno Ayuso se somete a plebiscito con la bandera del antisanchismo, mientras que El Mundo explica que Ayuso se juega Madrid y mide la reactivación del centroderecha. Javier Redondo analiza la personalidad política de Díaz Ayuso y apunta un dato interesante: “No es la primera vez que las elecciones en Madrid adquieren dimensión nacional. Ha ocurrido antes: sobre todo, en 1995, 2007 y 2011, cuando la derecha madrileña se hipermovilizó contra el Gobierno socialista”. Por su parte, Vozpopuli señala directamente al estratega de La Moncloa: “El PSOE pone al Gabinete de Redondo en la diana ante el "previsible desastre" del 4-M”. Además, en El Español afirman que la vacuna le dobla el pulso a la Covid y que la mortalidad en fin de semana cae a niveles de agosto. Además, La Vanguardia anticipa el fin en Cataluña del toque de queda: “El Govern da por hecho que no prolongará el toque de queda el 9M”. En ABC aseguran que la SEPI paraliza sus rescates tras la polémica por Plus Ultra. Por último, ABC alega que Bruselas no sabe si el plan publicado por Sánchez es el que les ha enviado y La Razón dice hoy que “Bruselas da dos meses para ratificar si se elimina la declaración conjunta”.

Marta García Aller nos traslada a Baviera, porque Alemania ya ha anunciado que cancela el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza que se celebra, como su nombre indica, en octubre. Los bávaros no consideran factible celebrar un festival de la cerveza con mascarillas y distancia social, ni ven prudente correr el riesgo de que provoque una nueva ola en otoño. La primera vez que se canceló el Oktoberfest fue en 1813 por la guerra con Napoleón. Además, viajamos a Valle del Cauca, en Colombia, que lleva varios días de manifestaciones y disturbios que han causado decenas de muertos en los enfrentamientos policiales, bloqueos de carreteras y desabastecimientos en los comercios y el combustible. Las protestas, que se han extendido por todo el país, han logrado el que el Gobierno conservador retire su polémica reforma tributaria que cargaba contra las clases medias y bajas. El presidente Iván Duque ha terminado retirando el proyecto que considera urgente y que no quería llamar ajuste, sino "transformación social sostenible".

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Inditex lanza Zara Beauty: la mayor apuesta de una cadena textil por el negocio de la cosmética. La banca planea crear un gigante de pagos. Además, publica un editorial sobre las elecciones madrileñas: “El impacto nacional de la batalla por Madrid: apuesta de Isabel Díaz Ayuso, por confrontar el modelo económico basado en políticas liberalizadoras y rebajas de impuestos, frente a las medidas del Gobierno de PSOE y Podemos para incrementar el intervencionismo del Estado en la economía y disparar la presión fiscal a familias y empresas”. En Cinco Días, España disputará a Italia y Grecia los 190 millones de turistas europeos. La venta de coches cae un 39% hasta abril sobre el nivel previo al Covid. Norwegian pasa del ERTE al ERE y despide a 1.200 trabajadores. En El Economista, los depósitos y cuentas al 0% alcanzan ya el billón de euros: solo por la inflación se pierde un 0,4% de su poder adquisitivo entre enero y marzo. Acciona acelera en Australia con obras por 670 millones en 2021. Las grandes telecos de EE UU ya duplican en tamaño a las europeas. Moncloa eleva la presión fiscal al 40% en el plan de reformas.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. El Gobierno no ve aconsejable que haya aficionados en sus gradas. El Barça se enfrenta esta noche al Zenit buscando volver a la Final Four de la Euroliga 7 años después. También confía en romper la eliminatoria el Real Madrid, que se enfrenta esta noche al Efes turco en busca del pase a la final europea de baloncesto. El Valencia CF despide al entrenador Javi Gracia, a tan solo cuatro jornadas para el final de LaLiga, y Voro se hará cargo del equipo, otra vez. La derrota del Sevilla ante el Athletic de Bilbao le deja prácticamente sin opciones de cara a LaLiga. El Madrid visita al Chelsea mañana y tendrá que esperar a Marcelo, que viajará en avión privado a Londres por su convocatoria de mesa electoral en Madrid. Ramos, sin jugar desde marzo, será titular junto a Militar. Además, el Manchester City lleva ventaja frente el PSG y se jugará la eliminatoria en su campo para llegar a la primera final de Champiosn de su historia.