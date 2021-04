La prensa augura lo que ocurrirá a partir del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Los periódicos auguran lo que ocurrirá a partir del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma. La Razón adelanta que las comunidades tendrán un estado de alarma a la carta, porque un recoveco legal de la Ley Orgánica del 1981 permitiría que Sánchez pueda dar luz verde para mantener las restricciones. En La Vanguardia aseguran los cuatro grandes de la Unión Europea exigen a Bruselas que acelere los fondos y ABC señala que España sube impuestos mientras los grandes de Europa los bajan. Por otra parte, sobre la campaña electoral en Madrid, Vozpópuli afirma que el CIS sigue haciendo encuestas sobre el 4-M. Las encuestadoras privadas se quejan y denuncian que no es ético pagar con dinero público información para los socialistas. Hay muchas entrevistas en los periódicos también, especialmente a Isabel Díaz Ayuso. En El Independiente, la presidenta madrileña dice que su modelo trasciende a las siglas del Partido Popular. Además, se fue a tomar unas cañas con los de El Español, en un divertido formato y dijo que si se tuviera que tatuar, "sería un 69: los escaños para gobernar sola". En El País reflejan un comentario de Gabilondo: "La mejor campaña es ser como eres tú". Mientras tanto, en El Mundo destacan que los socialistas admiten que la polarización de su estrategia no ha funcionado y no han conseguido captar a electores de Ciudadanos.

Marta García Aller nos traslada a Turquía, que se prepara para su primer confinamiento total por Covid. Hace un año, el país fue elogiado por la OMS por su control de la pandemia y ha tenido un número bajo de muertos respecto a su población, unas 39.000. Sin embargo, aunque el Gobierno de Erdongan lleva un tiempo insistiendo en tener la pandemia bajo control, el aumento de contagios ha empezado a desbocarse y el Gobierno ha tenido que admitirlo. Con el nuevo cierre esperan controlar el virus para poder reabrirse al turismo antes del verano. Además, viajamos a Suiza, que prepara un referéndum sobre el matrimonio homosexual, para ver si se suspende. El Parlamento suizo aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en diciembre del año pasado, con 20 años de retraso frente a Holanda, que fue el primero en hacerlo en Europa. Pero como en Suiza se pueden organizar referéndums si se logran recolectar 50.000 firmas validas en los 100 días posteriores a la publicación oficial de una ley, un grupo conservador ha aprovechado ahora para intentar abolir la posibilidad de que dos mujeres o dos hombres puedan casarse. 'No al matrimonio para todos' es el sorprendente lema de su campaña. No parece que tengan muchas posibilidades de ganar si se cumplen las encuestas, que dicen que el 82% de los suizos están a favor del matrimonio homosexual.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Santander multiplica por cinco sus beneficios. Ecoener enfría la fiebre de las renovables. Los empresarios piden bajos impuestos y libertad económica. En Cinco Días, Economía ampliará el plazo de los preconcursos hasta los 12 meses. La justicia tumba una demanda millonaria de Casanova contra BBVA. Ribera dice que exigirá “todas las garantías” a la opa de IFM sobre Naturgy: la energética dobla beneficio por la venta de activos en Egipto. FCC: 139 millones de resultado tras mejorar márgenes y vender concesiones. En El Economista, todos los grandes países europeos optan por bajar impuestos menos España.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Esta noche el Barça deberá ganar al Granada si quiere colocarse como líder en LaLiga. Además, el Villarreal se enfrenta al Arsenal, ex equipo del técnico español Unai Emery, en busca de una nueva final europea. El Manchester City vence al Paris Saint Germain en Francia por 2 a 1 y deja la vuelta muy difícil para el equipo parisino. Por otra parte, arranca el Masters de Tenis en la Caja Mágica de Madrid, con Rafa Nadal como el único representante del Big Three del tenis mundial, al que podrán asistir hasta 4.800 espectadores por jornada.