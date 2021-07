Los periódicos repasan la profunda crisis de Gobierno de Pedro Sánchez

LEER MÁS De José Luis Ábalos a Isabel Celaá: Así se han despedido los ministros salientes

Tras las siete preguntas de Rubén Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de la prensa nacional. En general, los periódicos continúan digiriendo la profundísima crisis de Gobierno de Pedro Sánchez y teorizando sobre las verdaderas intenciones de Sánchez y el motivo del adiós de Iván Redondo. Hay una frase muy buena en la columna de Ignacio Camacho en ABC: «Toda crisis de Gobierno reconoce y revela la existencia de un gobierno en crisis como condición previa».

La noticia de hoy en realidad es que la crisis no ha terminado y ahora le toca al partido. Según El País, "El PSOE se prepara para una renovación profunda como la del Gobierno" y "La generación entre los 40 y 50 años tendrá peso en la nueva dirección". La Vanguardia titula: "Sánchez planea cambios a fondo en el PSOE tras remodelar el Gobierno". Por su parte, el Periódico de Cataluña, cree que los "Dirigentes del PSOE esperan ahora un tsunami en el partido". Además, tanto El Periódico como El País cuentan que no es cierto que Redondo se fuera voluntariamente, es más le había pedido al presidente ser Ministro de Presidencia, lo que ahora será Félix Bolaños. La Razón cuenta que la decisión del cambio de Gobierno empezó a madurarla en mayo el presidente, tras la debacle madrileña del PSOE pero que en un principio planteó un reparto de carteras diferente y fue la semana pasada cuando cambió todo. En ese aspecto, El Confidencial señala el viaje a Lituania: "Sánchez ultimó su nuevo Gobierno en la gira báltica tras un mes de reflexión".

El mundo que no duerme con Marta García Aller

Vamos a la provincia de Artemisa, en Cuba, donde según el diario oficialista Granma el pueblo cubano ha salido a las calles a defender la Revolución y en apoyo al Gobierno de Díaz Canel. Según todos los demás medios internacionales, es en realidad contra el Gobierno que han salido a manifestarse miles de personas en las mayores protestas antigubernamentales en 30 años. Vamos a Tailandia, cuya capital sabéis que es Bangkok, donde el ministro de Salud tailandés ha informado de que más de 600 sanitarios que fueron vacunados con la vacuna china Sinovac se han infectado con Covid-19. Y vamos a Bangladesh, capital Daca, que está registrando la cifra de muertos más alta de toda la pandemia y el número más alto de contagios, y teme que la situación empeore en los próximos días. También en Vietnam, capital Hanoi, el Covid está en sus cotas máximas de contagio.

En Uxda, en el noreste de Marruecos, donde diez personas han muerto tras consumir alcohol adulterado producido de forma clandestina, y otras trece permanecen hospitalizadas. El consumo de alcohol está restringido en Marruecos donde, por ley, está prohibida su venta a los musulmanes, y es difícil la obtención de una licencia para su venta, por lo que proliferan las destilerías clandestinas. Por último, vamos a Pest, que como sabéis está en el mismo Budapest, porque allí una librería ha recibido una multa por vender un libro infantil titulado Mikola Csalad que cuenta la historia de una niña que no se quiere ir a dormir. El problema, a juicio de las autoridades húngaras, es que esa niña del cuento tiene dos padres y no un padre y una madre. El libro no tenía ninguna advertencia de que “se desvía” de la norma, así que la librería ha recibido una multa de 250.000 florines (unos 700 euros).

La prensa económica con Carlos Rodríguez Braun

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Sánchez refuerza a Calviño para afrontar la recuperación. Editorial: "El presidente apuesta por la recuperación económica como su principal argumento para volver a tomar la iniciativa política tras el declive que siguió a la severa derrota del PSOE en las elecciones autonómicas en Madrid el pasado 4 de mayo". En Cinco Días, el plan de pensiones público presionará a los privados con comisiones del 0,3 % . El Economista recoge que los impuestos ya recaudan un 3,5 % más que antes del Covid: los expertos temen que la reforma fiscal del Gobierno atenace el crecimiento.

La viñeta económica

La prensa deportiva, con Óscar Conde

Repasamos la actualidad deportiva con Óscar Conde. Argentina ganó anoche contra Brasil la Copa de América. En la Eurocopa, los penaltis hicieron campeona a Italia frente a la selección inglesa. El mundo del Tenis celebra la victoria del serbio Novak Djokovic sobre el italiano Matteo Berrettini en la Final de Wimbledon.