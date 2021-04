Los periódicos reflejan un cambio drástico en la campaña electoral frente a la inmutabilidad de las encuestas

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La campaña electoral ha cambiado dramáticamente desde el viernes y eso se refleja más en los periódicos que en las encuestas. La encuesta de La Razón asegura que la movilización de la izquierda ha variado poco. En El Mundo comentan que Ayuso confía en poder gobernar sin Vox pero teme más crispación, considera que la pugna con Casado hará que Monasterio no pida consejerías. El Confidencial abre diciendo que el PSOE cree que el 4-M puede abrir la puerta a elecciones andaluzas en otoño. Los socialistas temen que Moreno Bonilla busquen sorprenderles sin haber resuelto el problema del liderato entre Juan Espadas y Susana Díaz. El diario ABC cuenta que las cartas con siete balas se echaron a la vez: el vigilante las ignoró y la Policía se centra en huellas y ADN y busca en cámaras y redes para dar con la persona que las envió. Por otra parte, La Vanguardia asegura que Cataluña encara las tres últimas semanas antes de que empiece a remitir el virus: la incidencia de la pandemia es aún alta, pero el progreso de la vacunación permite que no haya una subida espectacular de casos. Además, El País cuenta que dos miembros del Constitucional apoyan reformar la sedición. Ambos magistrados sostienen que el delito de sedición por el que fue condenado Jordi Turull aparece escrito con especial vaguedad en la legislación actual y que las penas son desproporcionadas. Asimismo, en El Independiente destacan que Albert Rivera facilitó a Pablo Casado la incorporación de Toni Cantó al Partido Popular. El PP no prevé la adhesión de expresidente de Ciudadanos a corto ni medio plazo, aunque confirman que será uno de los principales invitados en la convención nacional de otoño.

Marta García Aller nos traslada a Alemania, donde andan mirando a las elecciones de otoño y las encuestas preelectorales. Según los sondeos, los Verdes ya superan a la CDU de Merkel en intención de voto. Annalena Baerbock, la líder de los Verdes, tiene 40 años y es la política de moda. Sube seis puntos, hasta el 28% de los votos, mientras que los conservadores bajan en intención de voto desde que se conoce el sucesor de Merkel, el cristiano-demócrata Armin Laschet. Además, viajamos a Nairobi, en Kenia, donde los bloqueos y confinamientos han llenado las carreteras de peajes ilegales. Cinco provincias de Kenia están aisladas para frenar la tercera ola del coronavirus en teoría. En la práctica, lo que hay son barricadas para evitar el tránsito que se han convertido en peajes ilegales. Entre los vehículos de más tránsito están los autobuses escolares, algo bastante sospechoso teniendo en cuenta que las escuelas también están cerradas.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Mercadona resulta más rentable que los gigantes de la distribución. Iberdrola emitirá pagarés verdes por 5.000 millones. Room Mate recibe crédito de Atitlan para aguantar hasta el verano. Según el Tribunal Supremo, la empresa puede no dar datos de empleados a los sindicatos. En un editorial, comenta el diario que el alto tribunal “considera que la protección de los datos personales de los trabajadores está por encima del derecho a la libertad sindical, un cambio trascendental en las relaciones sindicales que aumentará la presión de las centrales UGT y CCOO al Ejecutivo socialcomunista para que apruebe una contrarreforma laboral que incremente su capacidad de presión a las empresas en el diálogo social”. En Cinco Días, los hoteleros urgen ERTE más flexibles y poder despedir si hay un verano débil. Los Amodio aceleran para lanzar en mayo su rescate de Abengoa y evitar el concurso. En El Economista, España retrasa 18.400 millones de euros en fondos de cohesión. El empresario paga 1,69 euros por cada euro que se lleva el empleado.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Quedan cinco jornadas, con opciones de título para el Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla. Si el jueves el Barça vence al Granada en el partido aplazado, será el líder de la Liga por la diferencia de goles, una situación no se da desde 1984. El Athletic de Bilbao venció al Atlético por 2 a 1 y el Barcelona ganó al Villarreal con doblete de Griezmann. Pau Gasol hizo su mejor partido en ACB desde su regreso a las pistas, mientras que el joven pívot Bassala Bagayoko, del Fuenlabrada, rompió el récord histórico de Ricky Rubio y se convirtió en el jugador más precoz en jugar un partido de la liga española de baloncesto con solo 14 años, 7 meses y 11 días. Rafa Nadal conquista por duodécima ocasión el trofeo Conde de Godó tras derrotar este domingo a Stefanos Tsitsipas. Además, Alejandro Valverde terminó cuarto en el monumento ciclista en Lieja, el día que cumplía 41 años.