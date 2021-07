Los diarios advierten del posible regreso de las restricciones tras el aumento de los contagios

LEER MÁS Cataluña cierra el ocio nocturno debido al gran aumento de los contagios por Covid

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa advierte del posible regreso de las restricciones tras el aumento de los contagios. El Mundo abre diciendo que Sanidad estudia el cierre urgente de todo el ocio nocturno 20 días después de abrir, mientras que en El País destacan que la media de edad de los hospitalizados ha bajado hasta los 48 años. La Razón dice que vuelven las restricciones a los doce días del fin de las mascarillas. Este mismo diario incluye también una previa de la reunión que mantendrán Junqueras y Puigdemont hoy en Waterloo. Cuenta Toni Bolaño que la reunión apenas durará media hora, que no habrá rueda de prensa, que Junqueras irá con Romeva, Bassa y Forcadell y también entrecomilla al indultado. “Junqueras, a Puidemont: ¿En qué te podemos ayudar? Yo ya estoy libre”. Además, El País señala en portada que el Gobierno catalán crea un fondo para avalar a 34 ex altos cargos. La Vanguardia resume esa noticia de la siguiente manera: “El Govern avalará a los políticos multados por el Tribunal de Cuentas”. Mientras, ABC asegura que el Govern endosa las multas del procés a todos los catalanes. Por otra parte, Podemos sigue advirtiendo de que las cosas no van bien en la coalición, de que la formación está siendo ninguneada por su socio y de que hay un riesgo cierto de ruptura. Otro entrecomillado de Yolanda Díaz abre hoy El Español: «Yolanda Díaz se reúne con Sánchez para quejarse del ninguneo y avisarle de que "la coalición no aguanta». Continúa también la guerra entre Calvo y Montero y en Vozpopuli destaca que “Calvo lleva hasta el final la guerra con Montero y le ‘roba’ la ‘ley trans’ y del ‘sí es sí’.

Marta García Aller nos traslada a Francia, donde este viernes se reabren las discotecas. Eso sí, con muchas condiciones. Los clientes tendrán que presentar un certificado que pruebe que han completado la vacunación, que han superado el covid en los últimos seis meses o que disponen de un test negativo de fecha reciente. Dentro de las discotecas no será obligatorio llevar mascarilla porque, con buen criterio, han debido de llegar a la conclusión de que a las tres de la mañana la gente se la iba a quitar igual. Sin embargo, ante tanta exigencia, el 75% de las discotecas galas han preferido seguir cerradas al estimar que solo un 6% de su potencial clientela ha recibido ya la vacuna. Además, viajamos a Enschede, en Países Bajos, donde las discotecas llevan abiertas desde el 26 de junio y, al menos a juzgar por su experiencia, no parece que lo de pedir test a la entrada haya sido infalible. En Países Bajos, como en Francia, también los bares de copas exigen un certificado QR de vacunación completa o un test negativo, pero no mascarilla. Dos semanas después de la reapertura del ocio nocturno se han detectado ya varios brotes, tanto en Enschede como en La Haya, con centenares de casos vinculados a varias discotecas. Adolescentes y veinteañeros, especialmente de 20 a 24 años, son allí responsables de más de la mitad de las nuevas infecciones, que aumentan con rapidez.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, paquete fiscal para impulsar las “start up”. Telefónica y Onivia lanzan ofertas a Vodafone para su red de cable. Oliver Wyman valorará la ruptura de CaixaBank y Mapfre. Luis de Guindos: “Los criptoactivos no son un riesgo para la estabilidad financiera”. Calviño frena la pretensión de Díaz de subir ya el SMI. En Cinco Días, Telefónica prepara la venta tras el verano de hasta el 49% de su filial Tech. La nueva OHLA refinanciará sus bonos para recuperar el dividendo. MásMóvil recibió créditos de sus accionistas por 470 millones. Culmia, promotora de Oaktree, invierte 450 millones en suelo. Las salidas a cotizar en el BME Growth se multiplican antes del parón de agosto. En El Economista, Bruselas eleva al 6,2% el PIB, pero corrige el del próximo año. Se dispara otro 10% la previsión de beneficio de 2022.

La viñeta económica

Óscar Conde resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. España cae en los penaltis ante Italia, tras los fallos de Dani Olmo y Morata, dejándonos sin final. A pesar de la derrota, la palabra más repetida es ‘orgullo’, con medios que aseguran que España ha caído con la cabeza muy alta. Ya tenemos final en la Copa América, donde se enfrentaran Brasil y Argentina. En la NBA, Phoenix Suns golpea primero en la final ante Milwaukee.