Los diarios advierten a los 'baby boomers' que cobrarán menos pensión y deberán trabajar más

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa advierte a los baby boomers que cobrarán menos pensión. Sobre esto se pronuncian los diarios, como La Razón, que lo califica de castigo a los baby boomers: “menos pensión o más trabajo”. El Periódico de Cataluña habla de aviso a los baby boomers: más trabajo o menos pensión. En ABC señalan que el ajuste de las pensiones lo pagarán 11 millones de baby boomers, mientras que en El Mundo dicen que Escrivá adelanta un ajuste en la pensión de los baby boomers. Asimismo, en El País comentan que Escrivá invita a los baby boomers a elegir entre menos pensión o trabajar más. La Vanguardia no utiliza el término pero se refiere a esa generación del baby boom: “Escrivá propone que los nacidos entre 1960 y 1975 trabajen más años”. Además, El Independiente le pone número a esto: “9 millones de españoles se verán afectados por el recorte de pensiones de Escrivá”. El País abre con la reforma laboral del Ministerio de Trabajo: “Yolanda Díaz choca con la patronal con su propuesta de reforma laboral” y añade que la CEOE descalifica por marxista el plan que pone trabas a los despidos. Por otra parte, El Mundo destaca que Sánchez perfila en Cataluña un referédum consultivo para que se vote sobre autogobierno y financiación. Además, en El Confidencial detallan el ‘Plan Sánchez' para Cataluña: “un referéndum en todo el país sobre el modelo autonómico” y comenta que fuentes del Gobierno explican que su modelo pasa por la "cogobernanza" como sinónimo de federalismo. Por último, Josep Martí Blanch explica en un artículo la estrategia del PSOE en función de una entrevista de ayer de Miquel Iceta en Catalunya Radio: “Se entrevé que el proyecto socialista en la mesa de negociación, al menos en la cabeza del ministro Iceta, pasa por utilizar Catalunya como un teatro de operaciones experimental para acabar haciendo de toda España una realidad federal”.

Marta García Aller nos traslada a Lytton, un pueblo canadiense cerca de Vancouver, donde la ola de calor que arrasa Norteamérica, después de llegar a 50º esta semana, ha causado un incendio que ha hecho cenizas el 90% de la ciudad. La cúpula de calor ha producido hasta el momento 50 incendios en toda la provincia y medio millar de muertes súbitas en cinco días. Tanto Justin Trudeau como Joe Biden han relacionado la ola de calor extremo con el cambio climático. Además, viajamos a EEUU, porque cuenta The New York Times que los pasaportes estadounidenses se van a adaptar para ofrecer alternativa no binaria a las personas que no se identifiquen ni como hombre ni como mujer. Las personas transgénero podrán utilizar su identidad sin proporcionar documentos médicos. Ya hay 20 estados en EEUU que aceptan la inscripción de un género X en certificados de nacimiento y carnés de conducir.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Acciona Energía sale a Bolsa con éxito y sube un 7%. El Corte Inglés compra Sánchez Romero. Aldi ampliará un 50% su capacidad logística para impulsar su crecimiento. Aena relanza su plan inmobiliario. Pensiones: Escrivá avanza un ajuste para los nacidos en el baby boom. En un editorial, Expansión dice que “el verdadero ajuste sigue pendiente después de las medidas rubricadas ayer en Moncloa, que aumentan las tensiones en el gasto público al volver a vincular la revalorización de las pensiones al IPC, sobre todo en el actual contexto inflacionista, y retrasar otra vez hasta 2027 la adecuación de la pensión inicial a la esperanza de vida media en España. Por ello, el apoyo de la patronal CEOE a esta contrarreforma parcial e insuficiente resulta difícil de comprender. El recorte en el poder adquisitivo de los nuevos jubilados será inevitable”. En Cinco Días, CaixaBank y los sindicatos pactan el mayor ERE de banca. Los países de la OCDE acuerdan un tipo mínimo del 15% en Sociedades. En El Economista, shock energético: récord de luz, carbón, gas y CO2.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. España buscará esta tarde el pase a las semifinales de la Eurocopa, en un partido que le enfrentará a Suiza a las 18:00 en San Petersburgo. También jugarán esta noche en los cuartos de final Bélgica e Italia, con los belgas como principales favoritos tras la eliminación de Francia. Por otra parte, solo falta la confirmación para que Sergio Ramos vista la camiseta del PSG por dos temporadas. Además, el presidente Laporta visitará al presidente Tebas para cuadrar las cuentas que permitan al club azulgrana renovar a Messi. En el Tour de Francia, los ciclistas recorrerán 250 kilómetros sobre una bicicleta, la etapa más larga de los últimos años. En atletismo, el noruego Warholm bate el récord mundial de 400 vallas 29 años después y destrona a Kevin Young. En F1, los pilotos compiten este fin de. Semana en el Gran Premio de Austria. Continúa Wimbledon, donde hoy juegan Muguruza, Bautista y Pedro Martínez.

