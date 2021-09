El bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial ocupa las portadas de la jornada

Tras las siete preguntas de Rubén Amón, Rafa Latorre repasa los principales temas de la prensa nacional. El País y de ABC hablan del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. El Español le pide a Casado que, ahora renueve el Consejo y si gana las elecciones cambie el sistema. La Razón habla sobre el debate en el Supremo sobre la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. El Mundo sobre los argumentos de la fiscalía sobre el Rey emérito en la comisión rogatoria enviada a la justicia suiza. Y El Confidencial por su parte, abre con un titular "verdaderamente asombroso" según Latorre: "Podemos condicionará su apoyo a los PGE a una intervención del precio de la luz".

El mundo que no duerme (de tanto café), con Marta García Aller

Marta García Aller da los buenos días a Yoshihide Suga. En japonés, Ohayó. Yoshihide Suga, el primer ministro de Japón desde hace menos de un año. Y que acaba de anunciar que va a abandonar su cargo y no participará este mes en la votación para liderar su partido, previa a las elecciones generales de otoño. Ni su gestión de la pandemia ni los JJOO han contado con el apoyo popular.

Se tomaría un café con Basira Taheri, una de las afganas que ha organizado una protesta de decenas de mujeres contra los talibanes frente a la sede de Gobierno de Herat, al oeste de Afganistán. Reclaman su derecho a trabajar y su participación en la política. Reclaman incluso la participación de las mujeres en el nuevo gobierno talibán. Entre las pancartas puede leerse “Ningún Gobierno puede sobrevivir sin el apoyo de las mujeres”. Cuenta Ángeles Espinosa en El País que entre las manifestantes afganas había activistas de los derechos de la mujer, funcionarias, trabajadoras y estudiantes. Las mujeres en Herat aún no saben qué va a ser de ellas, pero ante el abandono internacional se están movilizando para evitar lo peor. Los nuevos líderes que llevan tres semanas controlando la ciudad no han aclarado aún qué normas van a imponer. Las que como Basira Taheri se atreven a manifestarse se juegan la vida para impedir que se repita el encierro en casa de las mujeres y la prohibición de estudiar y trabajar, como hace 20 años.

No invitaría al café a Xi Jinping, el líder chino, que ha ordenado a las televisiones chinas no mostrar hombres ‘mariquitas’ o afeminados. La norma quiere acabar con los contenidos no lo suficientemente masculinos porque llevan a los jóvenes por el mal camino. Hay una preocupación oficial por la estética de las estrellas del pop chino, que no alientan a los jóvenes a ser lo suficientemente masculinos. China también quiere limitar los talent shows y los programas del corazón que hablen de la vida privada de los famosos. Los clubs de fans de las estrellas también están en el punto de mira porque las autoridades consideran que promueven un culto irracional a las celebridades. Todos ellos son programas que arrasan en audiencia, porque una cosa es que el Partido Comunista quiera apoyar la cultura popular y otra que apruebe lo que le gusta a la gente. Coincidiendo con este anuncio para remodelar la industria del entretenimiento, el regulador chino también ha dado a conocer este jueves una lista de los 24 mejores programas del primer trimestre de este año. Entre ellos, claro, varios programas sobre Xi Jinping.

La prensa económica, con el profesor Rodríguez Braun

Carlos Rodríguez Braun hace un repaso por los principales titulares económicos. En Expansión: Alba, Saica, Greenalia y Wallbox invierten 1.200 millones, también aparece Fernando Alonso que habla de sus empresas e inversiones: “Me gusta apostar por empresas nuevas y verlas crecer”. Además Expansión presenta el mapa del rompecabezas fiscal autonómico: las comunidades autónomas tienen 85 impuestos propios. Por su parte, Cinco Días, habla del ajuste del banco Sabadell, también de que Telefónica Tech se apunta al blockchain y que la ocupación avanza en agosto, pero lo hace a menor ritmo. En El Economista, Caixabank emite el ‘coco’ más barato de la historia, al 3,6 %. FT.

En cuanto a la prensa económica internacional, la columna LEX. habla de las monedas digitales y de los problemas que causarán a la banca. El Wall Street Journal dice que Ford y General Motors recortan la producción por la escasez de chips y que la caída de SPAC está quitando 75 billones de dólares a la valoración de la startup. Termina con The Economist que dedica su portada a la amenaza de "la izquierda antiliberal".

La viñeta económica de hoy

La prensa deportiva con Félix José Casillas

Félix José Casillas hace un repaso por los titulares deportivos. La selección española cae en Suecia y se complica la clasificación para Catar 2022. España juega el domingo en Badajoz contra el Georgia. Mientras hoy el Girona y el Sporting de Gijón se verán las caras en el estadio de Montilivi, donde se disputa el partido entre ambos equipos de la cuarta jornada de la Liga Smartbank 2021/2022. Después de pasar por el principado de Asturias, la Vuelta Ciclista a España llega a Galicia en su 19ª etapa y parte de Tapia hasta llegar a Monforte de Lemos. También hoy habrá tenis en Nueva York donde el protagonista será el griego Tsitsipas que ayer fue de nuevo abucheado por el público por "esa fea costumbre de ir al baño cuando el partido se complica"