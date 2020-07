Víctor Lenore: "Bad Bunny es el nuevo Bob Dylan"

J.F León

J.F. León nos trae a Victor Lenore, periodista musical para hablarnos de Bad Bunny, nombrado como compositor del año. Defiende su título porque "creemos que ser un buen compositor es hacer letras muy elaboradas pero la música no son solo letras, también hay melodía, ritmo". Comenta que las letras de reggaeton no son machistas si no sexualmente más explícitas. Nos compara a Bad Bunny con Dylan y nos cuenta la historia de la canción 'Afilador', que el año pasado se convirtió en un himno contra las protestas populares en Puerto Rico contra el gobernador corrupto de dicha isla. El movimiento fue liderado por Bad Bunny, Ricky Martin y Residente de Calle 13.