El reggaetón, música para bailar la pena: un recorrido por sus orígenes y características

Para entender el origen del reggaetón hay que irse a la Jamaica de los años 80 y 90, a la mezcla entre el reggae y el rap que surge allí durante aquellas décadas. Un ejemplo es el 'World Dance' de Beenie Man, un tema compuesto en 1995 (hace casi ya 30 años), donde ya se escucha una aproximación al "punchipunchipun" del reggaeton.

El roots reggae y el rastafarismo: los orígenes

El reggae, como ocurre con casi todos los géneros, tiene también sus subgéneros. Lo que normalmente asociamos con el reggae es, más bien, el roots reggae. Se trata de una música lenta, con un bajo muy marcado, con voces que pueden declamar o cantar (o estar a medio camino) y, sobre todo, los temas de sus canciones se asocian con el rastafarismo, que, aunque normalmente lo asociamos con gente fumando marihuana, es algo mucho más complejo.

A partir de la independencia de Jamaica en 1962, surgió un importante movimiento de reivindicación de las raíces jamaicanas. El rastafarismo surgió como un movimiento espiritual y como decías, Alsina, también identitario: se situaba en Etiopía la tierra perdida y prometida (que llaman Zion, Sion) por lo que, como os imaginaréis, se consideran descendientes de los israelitas. De hecho, llaman a Dios Jah, un acortamiento de Yahve. Y sí, fuman marihuana para conectar con Jah.

Bob Marley fue uno de los más importantes divulgadores de estas ideas, como en su canción 'Jah Live', de 1975. Si nos fijamos, encontramos otra característica del reggae, que es el “cha” de la guitarra en tiempo débil, por eso escuchamos el “un-chá, un chá”.

Frente a este reggae más “castizo” tendríamos un reggae más bailable, que es el reggae dancehall, también llamado ragga o dub. Lo de 'dancehall' se refiere, como su propio nombre indica, al sitio donde iban a bailar esta música. Este dancehall es, entonces, un reggae más animado. Escuchemos, por ejemplo, “Ghetto Red Hot” de Super Cat.

¿Cuál fue la canción que dio origen al reggaetón?

Es difícil señalar una canción a la que se considere como el nacimiento del reggaetón, pero si hubiera que señalar a una, Begoña, sería canción de esta época, año 1990, de un artista jamaicano que se llama Shabba Ranks, autor de este 'Den Bow'

Y se considera como la piedra fundacional del reggaetón porque el ritmo que propone va a servir como referencia para el desarrollo del género. Básicamente, lo que tenemos es una alternancia de lo que llamamos “kick” o bombo y “snare” o caja. Uno de los especialistas en el tema, Wayne Marshall, nos ofrece un esquema para que quede claro.

El reggae en español comenzó a extenderse en Panamá

El siguiente punto de nuestro viaje es al Panamá de finales de los 80, donde comenzó a extenderse el “reggae en español”. En esta época ya viven en Panamá muchos descendientes de emigrantes jamaicanos, pero que –a diferencia de sus padres y abuelos- ya hablan en español y, por eso, desarrollan este “reggae en español”.

Ejemplo de ello es esta de El General, que se titula “Tu pun pun”, y que se lanzó en el año 91 como versión en español de una canción llamada “Punnany Tegereg” del jamaicano Little Lenny

Las primeras mixtapes del reggaetón

Sin embargo, el país que todo el mundo asocia con el reggaetón es Puerto Rico, donde destacamos dos personajes claves. Uno es Dj Negro, importante sobre todo por haber formado el club The noise. En esta discoteca se pinchaban bases de dancehall, de reggae y de hip-hop para que otros artistas cantasen sobre ellas sus letras, para que hicieran ahí la magia reggaetonera. Así empezó, por ejemplo, Daddy Yankee.

El otro personaje capital es Playero, o Dj Playero. Él lo que hacía, básicamente, eran mixtapes, o sea, mezclas caseras, en cassette, y que eran una especie de “playlist” de la época. Pero estas mixtapes, además, eran también remezclas de distintas canciones, es decir, les incorporaba algunas modificaciones.

Playero, que no se rompía mucho la cabeza con los nombres, titulaba cada una de las cintas con números. No se sabe dónde están las cintas del 1 al 33 (probablemente, algún día alguien las colgará en la red). A partir de la número 34 ya sí las encontramos en la red y nos sirve como documento histórico, ahora mismo, para entender la evolución del reggaetón.

En la mixtape número 34, donde ese primerizo reggaetón aún se llamaba "underground reggae", hace su debut Daddy Yankee, el rey del reggaetón.

Tengo a mano también la cinta número 38, que resulta paradigmática porque se incorpora el término “ragga” en la cara B: se llama “Ragga mix to mix”. Ragga viene de “raggamuffin”, que era otra forma de llamar al dancehall, aunque aquí se empiezan a mezclar elementos de electrónica (algo importante para el reggaetón más extendido hoy en día). Escuchamos 'No me uses', de 2 Sweet.

¿Cuándo empieza a llamarse reggaetón?

Hay quien apunta como responsable al puertorriqueño Dj Nelson, que quería hacer una "maratón de reggae" y, por abreviar, lo llamó "reggaetón"… Es una teoría. Lo que sí es seguro es que el desarrollo del reggaetón en Puerto Rico se da en las clases más pobres.

Aunque esto es una cuestión muy compleja, precisamente es interesante ver cómo en el reggaetón –tal y como ocurre en otros movimientos culturales, como en el hip-hop- parece fundamental la autodeterminación a partir de aquello que no se posee: de ahí la aparición de objetos lujosos, por ejemplo. Pero lejos de este estereotipo, mucha música de reggaetón busca bailar la pena.

Es el caso, por ejemplo, de 'Como mujer' de Ivy Queen, que por ejemplo dice:

"Como mujer yo me decidí a cantarle al mundo que me quiere oír

Y a todo aquel que hable de la queen

Con mensaje sencillo le quiero decir

Soy blanco de la policía y de la injusticia

De reconfinada sin tener malicia

Te saquen de la escuela sin haber terminado

Para criar a tus propios hermanos"

La libre sexualidad como un mensaje político

Además de todo esto, otra de las características que asociamos al reggaetón es la sexualidad de sus letras y de su forma de bailar, algo que tiene empieza con el cambio de siglo.

Uno de los primeros hitos son los mixtapes 'Reggaeton Sex' de Dj Blass, que son del año 2000. Aunque habría que verlo, al menos en ese momento, como un mensaje político: contra la moral recatada, se defiende una sexualidad liberada.

Aunque esto es, aún a día de hoy, muy polémico, no debe banalizarse. Hay dos elementos contrapuestos para entender este asunto: ciertamente, al comienzo del reggaetón hay una importante autoafirmación a partir de la reivindicación heterosexual más machista. Pero, esto, poco a poco se ha puesto en duda como característica definitoria del reggaeton. Tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, a otra de las pioneras de este proto-reggaeton que es Rude Girl La Atrevida y su 'Aventura y Romance'

A la vez, desde los años 60, hubo un importante movimiento en el que se reivindicaba una relación más libre con la sexualidad muchas veces entendida como tabú social, así como la reivindicación del placer frente al ideal del trabajo. Eso parece que es lo que plantea, en esta canción, 'Pa que retozen', de Tego Calderón.

Muchas veces, por estas asociaciones, se considera al reggaetón como superficial o básico. Hay, sin embargo, mucho más reggaetón que muchas veces es objeto de críticas. Ejemplo de ello es el reggaetón feminista del grupo queer 'Chocolate remix':

El reggaetón mainstream pierde el rap y mezcla elementos pop

Con este recorrido se muestra que el reggaetón, lejos de ser un género simple, está atravesado por muchas tradiciones. Otra cosa es, ciertamente, que como en todo, haya corrientes más "mainstream". La corriente más mainstream del reggaetón, sería el cruce con elementos más pop.

Esto se nota sobre todo en la paulatina pérdida del componente rapeado o semideclamado a favor de más melodía en voz. Se puede comprobar el cambio entre las canciones de Don Omar, la llamada "segunda ola" de Nicky Jam o 'Despacito' de Luis Fonsi, una de las canciones de mayor éxito en la historia.

Escuchad: empezamos con una guitarra “española” ¿es una referencia a los orígenes del idioma?, seguida de ese componente rítmico del ska que se va enriqueciendo hacia un color de pop y entonces ya entra el reguetón.