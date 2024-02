Monólogo de Alsina: "Todo se sabrá. Pues que se sepa"

Qué tal, cómo están, bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 13 de febrero de 2024. (Tampoco es que piense yo seguir aquí cien años más, no le dé a nadie un parraque. Otros vendrán que nos heredarán. Y harán sermones más cortos).

Quién dice que al presidente del gobierno no le gusta la pluralidad de opiniones. Injusta acusación. Cómo no va a gustarle la pluralidad si va a colocar en la presidencia del Consejo de Estado a la dirigente política que con más claridad, más vehemencia, más convicción ha explicado por qué en la España democrática no tiene cabida una amnistía. Dices: cielos, ¿Sánchez ha elegido para el Consejo de Estado a alguien del PP? No. Ha elegido a Carmen Calvo.

La amnistía es suprimir el poder judicial

La amnistía es suprimir el poder judicial. Dices: madre mía, ¡ni Feijóo! ¡El poder judicial se rompe! Recordemos que a la ex vicepresidenta del gobierno se la escoge para presidir el Consejo de Estado por su condición de jurista de reconocido prestigio.

Dirá usted: y porque es más de Sánchez que el propio Sánchez. Bueno, eso también. Pero la cualidad principal es estar versada en leyes y tener prestigio en ese ámbito (ésa fue el motivo que alegó el Supremo para anular a la anterior elegida, ex ministra Magdalena Valerio, que prestigio tiene pero no en el terreno del derecho).

El PSOE rechazaba por inconstitucional cualquier amnistía

Y siendo así, siendo que Carmen Calvo ha de ser reconocida, en adelante, como prestigiosa jurista, tiene aún más valor la lección de derecho constitucional que le dio en el Congreso a Rufián y Borrás cuando defendían la amnistía (qué solos estabais entonces, eh Gabriel) y que después amplió en esta declaración radiofónica que rescatamos. Entiéndame, si Sánchez rescata a Carmen Calvo a ver por qué no vamos a poder rescatar una lección suya. Presidenta del Consejo de Estado, adelante.

Ninguna democracia contempla las amnistías

Ninguna democracia contempla las amnistías. Esto se lo subrayo porque el cuentito del gobierno desde que Sánchez cambió de opinión (el 23 de julio) dice que el PSOE estaba en contra de la amnistía que presentaron los independentistas en 2021, que era ésa la que era inaceptable, no ésta otra de ahora que va a tener, por cierto, los mismos efectos. No es verdad. El PSOE rechazaba por inconstitucional cualquier amnistía.

Ya sé que su excelencia también habrá cambiado de opinión sobre la amnistía, qué remedio: de hecho votó a favor de la proposición de ley desdiciéndose de todo aquello que con tanta vehemencia defendía

No hay más preguntas, señoría. O ex señoría, porque ha dejado su escaño la señora Calvo para poder ser reubicada en este otro sillón. Ahora tiene trato de excelencia. Sí, ya sé que su excelencia también habrá cambiado de opinión sobre la amnistía, qué remedio: de hecho votó a favor de la proposición de ley desdiciéndose de todo aquello que con tanta vehemencia, nitidez y convicción defendía. El pan nuestro de cada día.

¡Que lo cuenten, que lo cuenten!

Que dice Junts per Catalunya que lo que tengan que contar, sobre sus tratos con el PP o con el PSOE, lo contarán cuando les parezca.

Lo que teníamos que decir ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir algo más, ya lo haremos, dijo ayer Rius. Oye, animémosles todos a coro: ¡que lo cuenten, que lo cuenten! No esperen más. Suelten todo lo que tengan. En aras de esa transparencia que todos los partidos predican y a la vista está que no practican.

Puigdemont se abona, contrariado por lo del Parlamento Europeo y la trama rusa, al ‘anda que el día que yo hable, lo que podría salir de esta boca’. Con Puigdemont tenemos la ventaja de que todo lo va escribiendo en su diario y luego va haciendo libros. En los que queda retratado él y quienes le visitan.

El PP decidió sabotearse a sí mismo

A cinco días de las elecciones gallegas, el PP debía de verse tan seguro de la mayoría absoluta que decidió sabotearse a sí mismo para darle un poco de emoción a la recta final de la campaña. Feijóo contó que en menos de veinticuatro horas rechazó la amnistía y que indultar a Puigdemont sin que antes sea juzgado, como que no. Que no se dan las condiciones. La portavoz del gobierno, Alegría, le ha aplicado a la frase el PSOE-translator y le ha salido esto.

A Feijóo le preguntan si él indultaría y se anima a imaginarse presidiendo el gobierno e indultando siempre que se cumpla una ristra de condiciones

España es un país maravilloso en el que los debates políticos más encendidos pueden desatarse sobre ejercicios de ilusionismo. Dices: ¿pero a quién va a indultar Feijóo si su intento de ser presidente quedó en gatillazo? (Y en ningún sitio está escrito que vaya a gobernar algún día). Bueno, pero a Feijóo le preguntan si él indultaría y se anima a imaginarse presidiendo el gobierno e indultando siempre que se cumpla una ristra de condiciones.

Al PSOE le ha venido a ver dios en un final de campaña mortecino

Al PSOE, no es un secreto, le ha venido a ver dios en un final de campaña mortecino. Ahí se ve la mano del Papa al que ha reclutado para su campaña Yolanda Díaz. Tratan los estrategas socialistas -tampoco hay que ser Iván Redondo para verlo- de repetir lo que hicieron en las generales: retratar a Feijóo como el mayor mentiroso que han conocido nunca, mejorando lo presente, que es Sánchez.

De los creadores de hay que ver lo que nos insultan, están deshumanizando a Sánchez, llegó ayer ‘Feijóo es un cínico, hipócrita y mentiroso’, no se considere nada de ello insulto porque el PSOE no lo dice con ánimo de deshumanizar a nadie.

Ahora son los socialistas, claro, los que sólo hablan de Feijóo, de los indultos y de sus tratos con Junts

Al cabo de un mes lamentándose de que el PP metiera la amnistía en la campaña gallega y de que Feijóo desplazara a Rueda, ahora son los socialistas, claro, los que sólo hablan de Feijóo, de los indultos y de sus tratos con Junts.

Si te sirven un balón a portería vacía, qué vas a hacer si no intentar marcar. En un ejercicio soberbio de ‘el mundo al revés’, es el partido que pactó con Junts la investidura por amnistía, que ha decretado la opacidad total de sus encuentros en Suiza, que aún no ha encontrado el documento aquel sobre la delegación de competencias de inmigración y que está negociando con Puigdemont, sin cámaras ni micrófonos, los términos del enésimo remiendo a la amnistía, quien exige al partido de enfrente transparencia.

¿Qué pactó? Si acaso será qué intentó pactar. Porque quien acabó pactando -era o uno u otro- fue Sánchez. Y ahí sí se sabe lo que pactó porque está en un papel: el relato fake del procés -que aún escuece al PSC-, la amnistía para todos -integral- y abrir camino para avanzar hacia la autodeterminación.

El precio era el mismo para los dos

Junts lo ha dicho bien claro: el precio era el mismo para los dos. Lo expuso sin disimulo alguno Puigdemont en su famosa conferencia-lista de la compra de septiembre. Feijóo dijo que no iba a poder ser y Sánchez dijo que por supuesto que sería. Dices: ah, es que Feijóo no pudo aceptar porque entonces perdía a Vox. Puede ser. Es especulativo pero puede ser.

Sánchez prometió una amnistía integral y no sabe cómo cumplir la promesa porque los jueces, malditos jueces, se le desmandan

Sánchez no tenía ese problema porque todos sus socios son pro-amnistía y pro-autodeterminación y firmó. El problema que tiene ahora es ése: que prometió una amnistía integral y no sabe cómo cumplir la promesa porque los jueces, malditos jueces, se le desmandan. Jueces y fiscales. (Que a las nueve estará aquí el Fiscal General del Estado).

Tiene una excelente oportunidad hoy mismo el PSOE de aplicarse todo lo que ayer exigió al PP. ‘Todo se sabrá’. Pues que se sepa, hombre, que se sepa.