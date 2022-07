Emitiendo hoy este programa desde el Café Moderno Afundación, en el corazón mismo de Pontevedra. Disfrutando de esta primera hora del día que es la más agradable porque el sol anda aún viendo a ver qué hace. Es verdad que hace calor, pero que sepa el resto de España que aquí al menos tuvimos chaparrón anoche. Las tormentas de verano. Tan agradecidas. No es que refrescara mucho, pero alivió el sofoco. La mala noticia es que el alivio dura poco y hoy tenemos otro día de bochorno total. Las playas tienen estos días más densidad de población que Manila. Todo el mundo queriendo estar un rato en re-mojo.

Hemos llegado a la mitad de julio y hemos elegido este año Pontevedra para cerrar la temporada de radio (temporada otoño-invierno-primavera) y estrenar la temporada de verano. Qué mejor lugar que Pontevedra, tierra de Rafa Latorre, que a finales de agosto se hará cargo de La Brújula de Onda Cero. Y qué mejor que el café Moderno, que fue cuna de tertulias. Ahí fuera tenemos el monumento a la tertulia, que es lugar de peregrinación de todos los tertulianos de la radio y la televisión en España. Todos tienen obligación de venir aquí al menos una vez en la vida, a arrodillarse ante los fundadores de las tertulias y agradecerles que iniciaran una actividad gracias a la que hoy pueden comer decenas de periodistas en España.

En el monumento aparecen Castelao, que es el más serio, ¿verdad?, cruzado de brazos. Representa al especímen del tertuliano que no habla, que es muy poco común y bastante incómodo, porque todo lo que no dice él lo tienen que decir los demás. Está Ramón Cabanillas, que fue poeta. Paz Andrade, que sabía de todo: lo mismo de política que de economía que de libros (era el tertuliano modelo, el que salga el tema que salga es capaz de colocar una pero-rata). Sale Alexandre Bóveda, escritor y político, republicano y gallegista, que fue uno de los redactores del primer proyecto de Estatuto de Autonomía, en el año 33, con su amigo Enrique Rajoy, el abuelo de Mariano Rajoy. A Bóveda lo fusilaron en el año 36 porque había sido candidato del Frente Popular. Treinta y tres años tenía, ahora que estamos con la Memoria Democrática, ¿no? Y completa la escultura Manuel Quiroga, que es quien está de pie tocando el violín. Era un reputado violinista que tuvo la mala suerte de que le atropelló un camión en Nueva York y le dejó medio paralizado el brazo derecho. ¿Deberían las tertulias de hoy tener violinistas? Luego se lo plantearé a los contertulios que han venido a Pontevedra a empaparse de la sabiduría de la tierra.

La España política mira ahora a Galicia porque un gallego aspira a presidir el gobierno de España. Y una gallega aspira a liderar la resurrección de la izquierda. O sea, Feijoo y Yolanda Díaz. Que en el Parlamento de aquí las tuvieron tiesas. Sobre Feijoo dijo Yolanda Díaz: ‘en España aún no se le conoce, pero yo sí le conozco, sí’. Como diciendo: se hace pasar por quien no es. Y es lo peor de lo peor. Pero es que Feijoo anda diciendo lo mismo: ‘yo sí que conozco a Yolanda, o a las Yolandas: la de antes y la de ahora’. Como diciendo: finge ser quien no es. Y es lo peor de lo peor. Entre los dos, perdonadme, están alimentando este sambenito que arrastráis los gallegos desde los tiempos de San Rosendo: que no se sabe si subís o bajáis, que sois taimados, esquivos, indescifrables, en fin, todos esos tópicos.

Bueno, el panorama ya os hemos contado cómo viene: el panorama de los precios y la crisis económica. Estamos todos deseando coger vacaciones, ¿verdad?, disfrutar lo que se pueda y a la vuelta, ya se verá. Pero es que se acumulan las señales de que en otoño llegará la palabra maldita: racionamiento energético. Dos señales ayer: una, el plan de la comisión europea que ha empezado a filtrarse. Con tope al termostato en los edificios públicos. Y con llamamiento, casi casi de emergencia, para encontrar alternativas al gas ruso. Y dos, lo de Macron en Francia. Dando como altamente probable la posibilidad de que Putin cierre el grifo para poner contra las cuerdas a la Unión Europea.

Plan de ahorro significa que no va a haber energía para todo. Y que habrá que establecer qué servicios, empresas y colectivos tienen prioridad a la hora de mantener completo el suministro. A eso añadimos que la previsión actualizada de inflación que publicó ayer la comisión europea eleva al 8,1% la subida de precios media para este año en España. Dos puntos más de lo que estimó Sánchez el martes en el Congreso. Pero ya les dije antes que este gobierno es experto en echarse flores a sí mismo. Miren cómo resume los datos Nadia Calviño.

La nuestra es menor que la media europea. A ver. La media europea es 8,3. La nuestra, 8,1. Muy inferior, tampoco. Digamos que está en línea. Pero si cogemos sólo los países del euro, entonces la media es del 7,6. Y la de España, cinco décimas más alta. Qué fácil es jugar con los números.

A vueltas con Europa, y con ese eurodiputado de nombre Carles Puigdemont, la noticia de hoy es que no siempre gana todos los pulsos judiciales que mantiene con España. Hoy es él quien encaja un revés. Que todavía no es definitivo, pero que es revés. Quizá usted ya no se acuerda, pero el juez Llarena emitió esto que se llama una euroorden para que Bélgica le entregara al prófugo. Las euroordenes se inventaron para agilizar la entrega de imputados entre países, de juez a juez, y evitar que la diferentes legislaciones de unos y otros países sirvieran a los delincuentes para eludir la acción penal allí donde han delinquido. Los jueces belgas, hasta hoy, han rechazado entregar a Puigdemont. Y lo último que hizo Llarena fue elevar una consulta al Tribunal Europeo: Oiga, si yo emito una eurorden con todos sus requisitos cumplidos, ¿puede un juez belga decirme que tararí que te vi? Responde el abogado general de la UE: va a ser que no. El criterio del Abogado General acostumbra a ser asumido por el Tribunal. Por eso ha molestado muchísimo a quienes desean ver a Puigdemont disfrutando eternamente de la impunidad. O sea, Junts per Cataluña y Podemos.

Esquerra no estoy muy seguro. Porque Esquerra, de Puigdemont hace tiempo que no quiere saber nada. El lunes le pregunté a Pere Aragonés qué papel tiene hoy Puigdemont en Cataluña.

Exilio forzado. Pues no sería tan forzado cuando otros, como Junqueras, no se largaron. Hoy Pedro Sánchez recibe a Pere Aragonés en la Moncloa. Han pactado dejarse de Pegasus y retomar la matraca del diálogo para encontrar una salida al conflicto político, etcétera. Por cierto, el lunes le pregunté también a Pere Aragonés qué lugares conoce del resto de España y habló muy bien de unas vacaciones que pasó en Cádiz, de la Alhambra. Lo siento, amigos, pero de Pontevedra no dijo nada. Ni de la Peregrina, ni de la ría, ni del Ravachol. Imagínate las cosas que le habría soltar el loro a Pere Aragonés si alguna vez lo hubiera pillado por banda.