Llegan los viejos tuiteros

A la espera de que mañana, a las doce del doce del doce del doce, o sea con el Ángelus, se estrene @Pontifex, el Papa, hoy ha vivido su primera vez el Congreso. ¿Quién? El Congreso de los Diputados, @Congreso_es, que también tiene cosas que decir en 140 caracteres. “Os doy la bienvenida a este nuevo canal”, escribe el presidente del Congreso, Jesús Posada, evidenciando que aún no ha comprendido del todo en qué consiste esto, porque quien llega al canal que ya existía es él, la bienvenida se la tendremos que dar los demás tuiteros.

De hecho, hagámoslo: bienvenido, Posada, ahora habrás de ganarte que te sigamos. Además de la bienvenida, aprovecha el presidente del Congreso para felicitar la Navidad: a twitter llega el último, pero a felicitar la Navidad llega el primero. Hasta ahí, todo iba bien en el estreno. Hola, qué tal, seguiremos informando.

Pero...cometió el desliz el presidente del Congreso de acompañar su mensaje de una imagen. No una imagen cualquiera, no. ¡Una imagen del portal de Belén! ¡Cielos, la polémica que se ha organizado! Diputados molestos que murmuran su desagrado: aquí no vamos con ninguna religión, somos neutrales. Si Posada hubiera elegido una imagen de Papa Noel, de Tim Allen, de Ramón García -señores que siempre vuelven siempre por navidades- no habría pasado nada pero...¡un portal de Belén, con la Virgen y San José! Como si la Navidad tuviera algo que ver con eso.

Y obtenida la imagen de un códice que se conserva en la Biblioteca del Congreso, ¿pero qué hace ese libro ahí, lleno de referencias religiosas? ¿Quién lo llevó, Sor Maravillas? Desde que el diputado Cervera acudió a la muralla de Pamplona a recoger un sobre no se recuerda un patinazo parlamentario semejante: una felicitación navideña con virgen, San José, mula y niño. ¡En un estado aconfesional!, como ha subrayado el diputado Coscubiela. Si no cuidamos estas cosas, ¿cómo va a extrañarnos que suba la prima de riesgo?

Uno entiende que el comportamiento (tan confesionalmente confeso) del presidente de la Cámara no tiene disculpa posible, pero a modo de atenuante cabe señalar que su apellido es Posada. Cuando te llamas Posada y llega la Navidad, te sientes culpable. Porque la posada no se abrió a María y por eso acabó sucediendo todo en un establo. De haberle dado cobijo en la posada, ¡el niño habría nacido entre cuatro paredes, la Virgen habría recibido la ayuda de otras mujeres, a San José se lo habrían llevado los hombres a fumar al patio y hoy no habría polémica sobre qué animales había o dejaba de haber junto al pesebre.

Eso sí, los pastores no habrían podido entrar por allí tan alegremente (”¿Quién va?” “Un pastor a adorar al niño”. “Esto es propiedad privada, espere fuera a que salgan para Egipto”). La historia habría sido distinta. Y Posada, en lugar de un portal, habría elegido para su primer tuit una posada. Cerrando el círculo.

En fin, entre tanta controversia por el Congreso pre navideño, es comprensible que los movimientos -bien poco discretos- que se están produciendo en el PSOE apenas le estén interesando a nadie. Y eso que es todo muy novedoso, verán: consiste en que Rubalcaba quiere quedarse y Chacón quiere ser ella. Dices: mira, como en febrero. Exacto, como en febrero pero once meses después y habiendo perdido el gobierno vasco. Como Rubalcaba tiene el control del aparato del partido y no hay manera, ahora mismo, de quitárselo, los anti Rubalcaba lo que quieren es que se celebren ya primarias para elegir candidato a la presidencia del gobierno. Dicen: para estar preparados por si acaso, oye, que igual Rajoy adelanta tres años las elecciones generales y no es cuestión de que nos pillen sin candidato. Claro, claro.

En realidad -no hay que ser un lince- el motivo es otro: si no puedes cargarte a Rubalcaba de secretario general, busca un puesto alternativo desde el que dar la batalla del liderazgo. ¿Cuál? El de candidato. Lo que hizo Borrell cuando el secretario general era Almunia pero intentando que esta vez el candidato dure un rato. A eso aspiran los partidarios de Chacón, que son bastantes como se vio en el último Congreso Federal pero que no tienen tanto peso interno como ella desearía. Hoy, en la conferencia que pronunció en Madrid, el padrino de Chacón fue Juan Alberto Belloch, que tampoco es que sea un miura en el partido (de hecho, en el PSOE aragonés el que manda es Lambán), pero es de los pocos alcaldes de grandes capitales que le quedan a los socialistas.

Es innegable que el PSOE ha perdido todas las últimas elecciones autonómicas, salvo las de Asturias (aunque en Andalucía Griñán estuvo hábil y salvó el pellejo), y es también muy cierto que, en las encuestas, no es sólo que el PSOE no remonte, es que sigue diluyéndose. Algo tenemos que hacer, dicen los de Chacón, que quieren pensar que si ella fuera la lideresa, las expectativas electorales del partido reverdecerían -puede que sí y puede que no, tampoco se puede afirmar como un hecho que sucediera eso-. Pero tan cierto como todo eso es que el partido eligió hace menos de un año entre Rubalcaba y Chacón y, sabiendo de sobra lo que era cada uno y lo que podían esperar de ellos, escogieron al primero.

Es absurdo pretender que Rubalcaba tenga ahora prisa en que le quiten la merienda, de manera que, si es por él, habrá primarias sólo cuando no quede más remedio, o ni habrá, si está en su mano volver a impedirlo. Y esta insistencia de Chacón en que “no se puede esperar más” sólo revela que, más allá de trabajarse el puesto de candidata lideresa, no tiene en qué ocupar su tiempo. O dicho de otro modo, que su único desempeño político, ahora mismo, es ella, su carrera y su futuro político. Y ahí lo que dice Rubalcaba sí tiene sentido: mientras los ciudadanos perciban que el PSOE está más ocupado en ver quién se queda con el sillón que en ver cómo se arregla el país va a ser difícil recuperar apoyos.

Ahora, la duda es si es posible, o no, que el PSOE supere esta sensación de interinidad mientras sea Rubalcaba quien siga al frente. Éste es el mayor problema del secretario general y por eso lo sigue alimentando Chacón, para que el problema engorde. Ella tiene prisa porque, cuanto más tiempo pase, más posibilidades hay de que surjan otros aspirantes que no arrastren el peso de haber fracasado ya una vez en el asalto al castillo de Ferraz. Alguien que, a diferencia de Rubalcaba y de Chacón no esté marcado ya por la derrota.

Luego seguimos con la política porque ahora vamos a brindar por una victoria..de los investigadores de la universidad de Pennsylvania que han desarrollado un tratamiento contra la leucemia, aún en fase experimental, que empieza a dar resultados positivos en el Hospital Infantil de Philadelphia, donde los médicos cuentan con orgullo la historia de Emma, que tiene siete años y que hasta la pasada primavera no tenía muchas esperanzas porque no respondía a la quimioterapia.

Conociendo los riesgos, sus padres aceptaron el tratamiento experimental que consiste en la reprogramación genética, alterar algunos genes para que nuestro organismo sea capaz de combatir eficazmente la leucemia. El vehículo para esa reprogramación es un virus, y ésa fue la parte más dura para Emma y para sus padres, porque el cuerpo reacciona con fiebre altísima y bajadas de tensión que hacen temer que el paciente muera. Después ha venido la parte buena, ver que la enfermedad remite y que Emma puede volver a casa y hacer vida normal.

Bridamos por ella.