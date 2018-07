La detención de Nacho Vidal y los chistes del día

Esto es lo gordo, con perdón, de esta enorme operación policial para la que ha emitido el juez Andreu más de cien órdenes de detención y otras tantas de registro de naves, comercios y viviendas. Admito que jamás pensé que mencionaría en la misma noticia a Nacho Vidal y a Fernando Andreu, pero la actualidad tiene estas cosas. Lo que según la policía hacían los detenidos, era meter en España más productos importados de China de lo que declaraban. Eludían, así, el pago de impuestos de una parte importante de la mercancía.

A su vez, el dinero que obtenían de vender ese material, dinero negro, o lo enviaban de regreso a China o lo blanqueaban a través de empresas ubicadas en España o fuera de España. Que aquí es donde aparece Ignacio Jordá -Nacho Vidal- como responsable de una de las empresas que se empleó, presuntamente, para poner en circulación “legal” el dinero negro. Una implicación tangencial, como han dicho los investigadores de la policía, y no empiecen a hacer bromas sobre el modus operandi de Vidal porque es verdad que no ha estudiado el método Stanislavski pero algún mérito sí tiene: no es sólo tenerla, es saber usarla.

A los investigadores de la policía no se les escapa que la presencia entre los detenidos de un actor porno le da a esta operación un plus de notoriedad y una cierta predisposición a que en las redes sociales se esté hablando de ella con mucha guasa, por eso llevan todo el día recordándonos a los periodistas que aquí lo relevante es el núcleo duro de la trama, en el que sitúan a quince personas y a un empresario chino que hasta hoy pasaba por ser un modelo de buen hacer profesional, Gao Ping.

El señor Gao hizo fortuna con la importación exportación y se ha destacado después como galerista de arte moderno, filántropo y mecenas de artistas. Ahora lo que dice la policía es que el artista es él. De ahí que lo sitúe al frente de este entramado. El señor Gao es el emperador al que alude el nombre que la policía le ha puesto a esta redada. Toda la investigación está en manos del juez Andreu y es él quien está ahora revisando el material del que se han incautado los agentes en Cobo Calleja (el mercado de abastos del comercio chino en Madrid), tomando declaración a los detenidos y decidiendo en qué situación queda cada uno de ellos.

Los detenidos son muchos, entre ellos un concejal de Fuenlabrada, los imputados seguramente serán menos. Debe de ser la única vez que, estando detenido un concejal, José Borrás, no es su nombre el que aparece en los titulares. En eso también le gana Nacho Vidal. Con esta competición que se libra en las redes por ver quién la tiene más ingeniosa. Ahora que ya no quedaba nadie por hacer un chiste -bueno o malo- sobre Félix Baumgartner, detienen al actor porno y empieza otra vez la fiesta.

Que si la operación “traerá cola”, que si “es miembro muy destacado de la trama”, que si más que miembro es “punta de lanza”, que si debería llamarse “operación trípode”. Hasta tal punto se ha extendido la guasa que el personal ya ha empezado a ver dobles intenciones donde no las había.

Cuando la periodista de Antena3 dijo en el informativo de Vallés este mediodía que “conocer las dimensiones ayuda a contemplar la envergadura” no estaba haciendo ningún juego de palabras. Sólo informaba. ¡Hay mucha mente sucia! El fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa para informar de lo relevante que es la operación que se ha realizado. Tan relevante, ha dicho el fiscal, que aquí estoy, dando una rueda de prensa.

Datos nuevos apenas ha ofrecido porque, como él mismo ha dicho, las diligencias son secretas y él, de por sí, es un fiscal opaco, pero ha estado media hora jugando al hasta aquí puedo leer con los periodistas. A base de amagar sin llegar a contar y de facilitar lo que parecían pistas pero que luego no lo eran ha protagonizado, en compañía del secretario de Estado Ignacio Ulloa, una inusual comparecencia en la que ha quedado claro que ellos dos saben más de esta operación que todos nosotros. Y que si han querido que se note, es por lo importante que es la cosa, sobre todo lo del blanqueo. Cuyos peces gordos no están en España, ha dicho el fiscal, sino en China. Pero que como tienen nombres chinos, pues hasta que no se profundice un poco no se sabe exactamente quiénes son ni en qué andan.

En fin, sobre el blanqueo de dinero el mejor chiste del día lo hizo, en realidad, Mayte Zaldívar, esta señora que se hizo famosa una vez por contar cómo Julián Muñoz le entregó dos bolsas de basura llenas de billetes de cincuenta euros y que ahora dice que era un cuento fruto de su despecho. ¿Blanquear dinero?, ha dicho, pero si yo no sé lo qué es eso. Yo por blanquear entiendo pintar una pared de blanco. Qué chispa, oiga, qué guasa.

Claro que también dijo hoy el abogado del capitán del Prestige que el juicio habría que suspenderlo porque Aznar llamó “pirata” a su cliente y eso le hace dudar de que vaya a haber Justicia. Seguro que tiene el abogado otros argumentos más sólidos que éste. Lo que Aznar dijera sobre Mangouras no parece que vaya a influir en el ánimo del tribunal que lo juzga, que es un tribunal, no el gobierno de turno.

Lástima que hoy tengamos programa corto porque episodios interesantes, como ven, tenemos unos cuantos. Pero es que hay fútbol. La selección española contra la vecina de arriba, Francia. La rivalidad vecinal de siempre que contrasta con la íntima amistad que parecen estar cultivando los señores Rajoy y Hollande, como un solo hombre ante la cumbre europea de esta semana.

El jueves hay consejo, aquelarre de primeros ministros para pactar nuevos sacrificios. Aunque quien más apuradito llega al consejo es el señor Samarás, jefe del gobierno griego obligado a convencer a los demás de que está haciendo un buen trabajo porque si no le seguirán aplazando los 30.000 millones que necesita, Rajoy y Hollande también se

la juegan un poco, porque habrá ocasión de ver si esta alianza que han forjado (con el italiano y con el portugués) para exigir que se ejecuten ya los acuerdos del consejo de junio tiene fuerza o es un blandiblú, si Merkel y su cohorte de halcones (finlandeses, holandeses, austriacos) se toman en serio al eje mediterráneo o pasan olímpicamente de nuestras exigencias. Y, al fondo, claro, el rescate.

El leit motiv de las últimas reuniones europeas: rescate de España sí, rescate no. Hoy ha habido subasta del Tesoro y hemos colocado el papel a un precio inferior al de otras ocasiones. Dices: vaya, entonces todo va viento en popa. No tanto. Lo de hoy eran letras a un año y año-y-medio (éstas salen más baratas que el bono a diez años), se han captado casi cinco mil millones de euros “pero” los analistas insisten en que el mercado está descontando que estamos ya en la cuenta atrás para la petición del flotador financiero.

¿Pero otra vez estamos con éstas? Pues sí. La razón que hoy aportan para que la prima haya bajado hasta los 420 puntos es que dos diputados de la señora Merkel han sugerido que el Parlamento alemán no pondría reparos a respaldar el rescate de España y, sobre todo, que dos diarios financieros, los dos más influyentes, Financial y Wall Street Journal, recogen hoy declaraciones de altos cargos del gobierno español no identificados que plantean un nuevo concepto: el rescate virtual.

¿Y eso qué es? Pues que pedimos el crédito pero no usamos el dinero. ¿Mande? Solicitamos que el Fondo de Rescate nos compre deuda, pero no para que la compre, sino sólo para que, sabiendo que la puede comprar, el precio baje y se la podamos seguir colocando, pero más barata, a los inversores de siempre. Y sólo si estos empiezan a pedir más interés, entra a comprar de verdad el Fondo Europeo. Dices: esto sigue siendo lo de a ver quién engaña a quién o quién es más listo. De faroles y apuestas está el mercado lleno, en efecto. Algunos lo llaman rescate light, otros pseudo rescate y otros, rescatito. ¿Y para cuándo dice que se pide? Ah, eso ya se verá. ¿Cuándo dice usted que nos revisa la nota Moody’s?