Monólogo de Alsina: "¿Y el gobierno con quién va?"

Pues nada, será por elecciones. A la campaña electoral de las vascas, que empieza la próxima medianoche; a la campaña de las catalanas, que empezó en julio, y a la campaña de las elecciones europeas se añade hoy la campaña de las elecciones futboleras.

Seis de mayo, las elecciones futboleras

Trono vacante en la Federación Española de Fútbol: el interino Rocha, epílogo del combinado de Rubiales, se apea para convocar elecciones a presidente. Se apea, entiende él que de momento, porque aspira a ser elegido como heredero a todos los efectos. Hoy sabrá si puede estar en la carrera o lo descalifica el Tribunal Administrativo del Deporte atendiendo a la denuncia que cursó el Consejo Superior de Deportes al que está adscrito, es decir, el gobierno. Aunque se llama tribunal, es un grupo de abogados que actúa como árbitro y en cuyas manos está decidir si Rocha es un candidato lícito o, visto el modo en que ha actuado estos de meses de provisionalidad, arrastrando los pies a la hora de convocar elecciones por ejemplo, lo inhabilita.

Seis de mayo, lunes, la urna.

¿Y el gobierno con quién va?

Éstas no son unas elecciones de sufragio universal -imagínese si pudiésemos votar todos los ciudadanos la movilización que supondría-, son unas elecciones en las que votan solamente ciento cuarenta personas. Las ciento cuarenta que integran la Asamblea. Es decir, los mismos que en su día eligieron a Rubiales. Las cosas han cambiado mucho, sí, pero la Asamblea no. Presidente de la Federación puede ser cualquier ciudadano, como sabe un tocayo mío, pero antes tienes que conseguir que veintiuno de éstos te avalen.

¿Y el gobierno con quién va? Ésta es una pregunta interesante. El gobierno que en otros tiempos tuvo tan estupenda relación con Rubiales, bien lo sabe Pedro y bien lo saben María José Rienda e Irene Lozano; que ha tonteado con Rocha y que ha cambiado de secretario de Estado cinco veces en cinco años, el gobierno, ¿qué candidato tiene?

Si el gobierno ha colocado afines en el Constitucional, en el Consejo de Estado, en todas y cada una de las empresas públicas, ¿va a renunciar a controlar la Federación Española de Fútbol?

Si ha colocado afines en el Constitucional, en el Consejo de Estado, en todas y cada una de las empresas públicas, si hasta está decidiendo él la programación de Televisión Española, ¿va a renunciar a controlar la Federación Española de Fútbol? Sí, es una entidad privada, pero tutelada por la administración, es decir, por el gobierno. Que ha debido de estar a por uvas de los usos y costumbres de Rubiales porque hasta que no sucedió lo del piquito no se animó a moverle la silla. ¿El gobierno con quién va? ¿Y qué herramientas empleará para intentar ganarse a los asambleístas?

Rubiales amanece en libertad

De Rubiales, árbol caído, ya sabrá usted que lo detuvieron ayer a su llegada a Barajas, que le ha sido notificada su condición de sospechoso y que en breve será citado por la juez para interrogarle. Amanece en libertad y habiendo respondido en la República Dominicana, antes de venirse para España, a las preguntas de Ana Pastor. Sobre el origen del dinero que mueve para invertir en negocios hosteleros fuera de España.

Rubiales, el inversor, niega que el dinero proceda de comisiones ilícitas obtenidas con los contratos que adjudicaba la Federación que él presidía

Rubiales, el inversor, niega que el dinero proceda de comisiones ilícitas obtenidas con los contratos que adjudicaba la Federación que él presidía. No le ayuda, es verdad, que su compañero de inversiones, y amigo, este Martín Alcaide al que apodan Nene, tuviera trescientos mil euros en efectivo -diez mil en billetes de cincuenta en un sobre a su nombre-, o que la UCO sospeche que el interés por la República Dominicana como lugar donde invertir se debía a la facilidad de blanquear allí capitales. O que su interés por construir una ciudad deportiva en Arabia Saudí era fruto de la muy engrasada relación que había fraguado con las autoridades de aquel país.

Dinero en Arabia Saudí y en Catar

Qué tendrá Arabia Saudí. Pues qué va a tener, dinero. Dinero y un régimen dictatorial que facilita enormemente la ausencia de controles y la exuberancia de la corrupción.

Dinero. En Arabia Saudí y en Catar. Las inversiones de estos dos regímenes que andan comprándose media Europa: clubes de fútbol, constructoras y telecos incluidas. Si no de qué iban a ser tan obsequiosos los gobiernos europeos con regímenes tan poco edificantes. Si no de qué iba a haberse mostrado tan reverencioso el presidente Sánchez esta semana con el príncipe Bin Salman.

Sánchez regresa a España más preocupado de lo que se fue

Regresa el presidente a España más preocupado de lo que se fue, según ha explicado él mismo, por la escalada violenta que se está produciendo en Oriente Próximo, es decir, porque a la devastación que el gobierno de Israel sigue causando en Gaza se añade el ataque al consulado iraní en Damasco, al que Irán, tarde o temprano, dará respuesta. Regresa Sánchez convencido de que el papel de España es creciente, ganamos peso, aunque sea sólo en el lado árabe del conflicto, porque con Israel tenemos la batalla perdida.

Refuerza el perfil de Sánchez -o de España- como interlocutor aventajado de la Unión Europea con los gobiernos árabes

No alcanza la influencia a conseguir que el régimen saudí o el emir de Catar reconozcan al Estado de Israel pero sí refuerza el perfil de Sánchez -o de España- como interlocutor aventajado de la Unión Europea con los gobiernos árabes. Y el gobernante europeo más beligerante contra la forma en que Netanyahu ha llevado adelante la toma de Gaza, posición crítica en la ha ido incidiendo la Comisión Europea y gobiernos poco sospechosos de aversión a Israel, como el británico o el de Estados Unidos.

La otra noticia de este viaje del presidente a Oriente Medio es que ha sido capaz, dos días seguidos, de no pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Había dudas de que pudiera. Quiso compartir Sánchez ayer con los informadores su propio criterio periodístico sobre el referéndum de autodeterminación que le reclama su colega Pere Aragonés.

No ve que haya noticia en que los partidos reclamen o prometan cosas en campaña. Las campañas, ya se sabe cómo son. Al presidente se lo vas a contar. Si en campaña defendió que la forma de dejar atrás el procés era que la justicia belga entregara a Puigdemont para poderle juzgar de una vez aquí. Qué amnistía ni qué amnistía, ya quisieran los independentistas, hombre, por ahí el PSOE no pasaba. Pero tiene razón, si algo ya no es noticia son sus vaivenes.