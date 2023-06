Monólogo de Alsina: "Sánchez comparece"

La última duda es Barcelona, les decía el viernes a esta hora.Será Collboni o será Trías. Gobernarán los socialistas o gobernarán los independentistas. Fue lo primero. Collboni empieza a trabajar hoy como nuevo alcalde de la ciudad y queda para la historia de la chusco política la frase del derrotado Xavier Trías. El legado de un hombre de 76 años, con cuarenta años de ejercicio político, será esta frase: "Que os zurzan a todos". O "que os den".

Como eslogan electoral para las generales de julio igual le vale a Míriam Nogueras, hija política de Puigdemont: ‘que os den’. No deja de ser un buen resumen de lo que su partido plantea para el resto de España.

Ada Colau cambió de posición a última hora

El alcalde de Barcelona vuelve a ser socialista con los votos de su izquierda, En Común, y de su derecha, el PP. Aquí explico el portavoz de los populares, Sirera, el viernes que la condición para que ellos votaran por Collboni es que los de Ada Colau se quedaran fuera del gobierno municipal. Es decir, que si el alcalde acababa siendo independentista sería porque Colau así lo quisiera.

Quien cambió de posición a última hora fue, en efecto, Ada Colau. Y el argumento que empleó el PSOE para persuadir a En Común no fue que hubiera que evitar una alcadía independentista, sino que había que evitar un alcalde de derechas, porque Trías es independentista o de derechas según convenga, dado que, en efecto, es ambas cosas a la vez.

El objetivo del PSC queda cumplido

No se enfade más que ya no tiene solución. El objetivo del PSC, partido más votado el 28 de mayo en Cataluña, y partido ganador de las autonómicas hace dos años, queda cumplido. No sólo desempeñar la alcaldía, sino hacerlo en solitario y sin necesidad de coligarse con los de Colau. Es verdad que en campaña dijo Collboni que si perdía las elecciones no intentaría ser alcalde, y que nunca participaría en una triangulación con el PP, pero él mismo dice ahora que en campaña es muy difícil decir cosas que luego no tenga uno que tragarse. (Téngase presente para esta nueva campaña electoral en la que ya estamos).

Los socialistas presumen de haber roto la política de bloques en Cataluña y el PP presume de haberla roto en España

Los socialistas presumen de haber roto la política de bloques en Cataluña y el PP presume de haberla roto en España porque le han facilitado las alcaldías de Barcelona y Vitoria a sus adversarios socialistas.

La alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarría, lo es con los votos del PNV y del PP. La de Durango, Elkoro-iribe, del PNV, lo es con los votos del PSE y del PP. La alianza entre socialistas y peneuvistas en las instituciones de Euskadi es un clásico. Pero en esta ocasión han contado con la aportación sin condiciones del PP para evitar gobiernos municipales de Bildu.

Sánchez, con ganas de competir y ganar en las urnas

A cinco semanas de las elecciones generales, el presidente Sánchez comparece a las nueve de la mañana en este programa. Pleno de fuerza y de ganas de competir y ganar en las urnas, según proclamó ayer en el mitin de Dos Hermanas, su ciudad talismán.

Como siga en ese tono las cinco semanas de campaña llegará al 23 de julio cargado de fuerzas pero completamente afónico. Tiene ganas. ComoDíaz Ayuso en Madrid: ¿se acuerdan de su cancioncilla? Ganas.

A ver si va a ser el PP el único que tenga ganas de ganar. O el único que reinvindique irse de cañas

Ganas de Madrid con ganas. A ver si va a ser el PP el único que tenga ganas de ganar. O el único que reinvindique irse de cañas. Aquí está Yolanda Díaz, prometiendo que si ella es presidenta tendremos todos más tiempo para disfrutar de la vida.

Pierde el pulso el trío Belarra-Iglesias-Montero y lo ganan Yolanda-Errejón-y-Compromís

Ganas de tomar cañas parece un eslógan ayusista pero es de Yolanda. Que ha cerrado ya las listas de Sumar dejando fuera a Irene Montero. Se consumó la defenestración de la ministra de Igualdad, repudiada por la nueva marca de izquierdas a la que su partido, Podemos, pertenece.

La hegemonía en el extremo izquierdo del tablero político se ha dado la vuelta

Pierde el pulso el trío Belarra-Iglesias-Montero y lo ganan Yolanda-Errejón-y-Compromís. La hegemonía en el extremo izquierdo del tablero político se ha dado la vuelta y a Podemos sólo le queda dolerse por su nuevo papel de gregario y esperar mejores tiempos, quién sabe si para desquitarse de la humillación que ahora encaja.

Feijóo estará encima de las negociaciones en otras regiones

Con Podemos digiriendo su derrota llegamos al día menos treinta y cuatro de la campaña interminable. A la espera de que Feijóo tenga a bien comunicar cuándo y dónde será el cara a cara con Sánchez que en este programa confirmó que haría y a la espera de que las encuestas vayan reflejando hasta qué punto resta votos al PP el gobierno de coalición que ha pactado, a las primeras de cambio, con Vox para la Comunidad Valenciana cediéndole la vicepresidencia, la consejería de Cultura y haciendo suyo la terminología de Vox sobre la violencia intrafamiliar.

El mensaje que emite ahora Génova es que Feijóo estará encima de las negociaciones en otras regiones para evitar que suceda lo de Valencia, sin que conste que le haya sugerido a Mazón que cambie nada de lo que ya tiene pactado en Valencia. Publicó un tuit el señor Feijóo el viernes afirmando, en contra de lo que dice Vox, que por supuesto existe la violencia de género. Hasta ahí llegó el gesto. Y de ahí no pasó.

Sánchez no se fía de la encuesta de su fan Tezanos

Los primeros sondeos de esta semana muestran que lo ocurrido en la Comunidad Valenciana afecta poco a las tendencias de voto. El PP sigue como estaba y el PSOE, también. La encuesta de Sondaxe, o la de Sociométrica, le dan a Feijóo entre seis y siete puntos de ventaja sobre Sánchez. Con la investidura de Feijóo bastante más probable que la de Sánchez.

El presidente dijo este domingo en El País que la ventaja del PP, con los resultados del 28 de mayo en la mano, es de tres puntos. Estamos a tres puntos del PP. Parece que se fía más de lo que ya pasó en las urnas que de la encuesta de su fan Tezanos, el CIS del viernes que sostenía que es Sánchez quien aventaja en medio punto a Feijóo. Si ya ni el gobierno se toma en serio las estimaciones de Tezanos cabe preguntarse para qué la sigue haciendo.