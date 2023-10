Monólogo de Alsina: "¡Esas prisas, Pere!"

Va a ir de peor a mejor el día. Me refiero al temporal, no al resto de los asuntos. Tenemos por delante otra mañana de perros, sobre todo en el norte y el centro del país, que dará un poco de tregua por la tarde -sólo un poco- y abrirá camino a un fin de semana en el que nos vamos a hartar de ver llover. Quitando la costa mediterránea, sábado y domingo pasados por agua. Y el lunes. Y el martes. Ahora sí que ha empezado el otoño.

En Asturias, Princesa, son días de no soltar el paraguas. Ignoro si el protocolo permite que una heredera de la Corona puede vestir chubasquero pero yo me lo llevaría a la visita, mañana, a Villaviciosa (a las tres parroquias que este año son pueblo ejemplar: Arroes, Pion y Candanal). En Oviedo, a media tarde de hoy, o nuboso o lloviendo. Es una información de servicio público no sólo para la Princesa, también para la señora Streep, María Luisa Streep; para los amigos -y los fans que somos todos- Meryl. Cuando nació Leonor de Borbón Ortiz, Meryl Streep ya había hecho cincuenta películas.

Si no hablan los ministros de la amnistía, ¡va a hablar Leonor!

La princesa de Asturias preside hoy su última ceremonia de los Premios siendo menor de edad. El año que viene ya podrá decirle a sus padres que tampoco pasa nada si se quedan en casa viéndolo por la tele. Los años pasan y Leonor cumple dieciocho el día 31 y jura o promete la Constitución. Con el gobierno en funciones pero el Congreso en perfecto estado de revista.

Fecha para la investidura aún no hay. Pero fecha para lo de Leonor, sí. Su cumpleaños. Es tradición que en el discurso en el teatro Campoamor (o lo era en tiempos del padre) se incluya, además del reconocimiento a los méritos de los premiados, alguna referencia a la situación que vive el país, o el mundo. Dices: ¿hablará la princesa de la amnistía? Hombre, eso no.

Si no hablan los ministros, ¡va a hablar ella! Si no habla el padre de la criatura, que es Sánchez… El rey, tampoco. Bastante tiene el rey con la tropa de trols del extremo izquierdo y el extremo derecho que le atizan cada día por hacer su trabajo, que es reinar. Gobernar no, reinar.

A favor de la amnistía

A favor de la amnistía se han pronunciado abiertamente hasta ahora los de Junts y los de Esquerra, es decir, los beneficiados; los del PNV, Bildu y el Bloque, es decir, los compadres de los beneficiados; y Yolanda Díaz, en nombre de Sumar y de la AMPA del colegio de su hija (madres y padres que le hacen la ola por habérsela hecho ella al de Waterloo).

Ayer, en este estilo hiperbólico, y distorsionador, que practica, proclamó la vicepresidenta que todas las partes del país ansían hoy que Pedro (y ella, se entiende) sean investidos.

Todas las partes del país. Dices: hay 172 diputados que intentan impedirlo. Da igual, esa parte no es significativa. Las demás sí: empresarios y sindica-tos dejándose la piel por Pedro y ella. A Garamendi, por ejemplo, se le ve desollado. Ni un centímetro de piel ya le queda.

Dentro del PSOE se han pronunciado a favor de la amnistía Zapatero, Ximo Puig, Zapatero, Óscar Puente a medias, Zapatero, un poco Salvador Illa y Zapatero. El resto nadan en el ni que sí ni que no y, en todo caso, depende. De los predecesores de Sánchez al frente del PSOE están uno que no, Felipe, uno que sí, Zapatero, y uno que depende, Almunia. ¿Amnistía sí o no?

Lástima de repregunta: ¿qué tipo de amnistía apoyaría él? Depende del tipo, dijo. Cuidado que se presenta ahora mismo Yo Yolanda y le hace una clase magistral. No, a nosotros no, a Almunia.

Se puede dar la réplica a la derecha sin ser Óscar Puente. Otro estilo, digamos

En el Senado se celebró ayer el debate -que dio para poco debate, fue una sucesión de homilías breves- sobre la amnistía. Camuflado por el PP en el diario de sesiones como debate sobre la igualdad de los españoles. Le correspondió defender la posición del grupo socialista a Juan Espadas.

El grupo socialista no tiene más posición sobre la amnistía que lo que haga Pedro

Pero como el grupo socialista no tiene más posición sobre la amnistía que lo que haga Pedro bien hecho estará ejerció Espadas de lo que, en verdad, es: oposición a la mayoría absoluta del PP en el Senado y en Andalucía. Y sin decir amnistía.

Los símiles bélicos en estos días igual no son los más adecuados, pero se entiende la idea, ¿no? El PP está combatiendo algo que aún no existe. Y en caso de que alguna vez exista, la amnistía, no tendrá contraindicación alguna, qué maravilla. ¿Dio réplica Espadas al PP? Sí, como debe ser. En eso consiste un debate en el Senado. Y de paso demostró que se puede dar la réplica a la derecha sin ser Óscar Puente. Otro estilo, digamos. Más acorde con la prédica del diálogo, la convivencia y el reencuentro que Sánchez predica.

Al PP la actuación le quedó un poco de congreso de partido: una legión de oradores, todos de la misma cuerda y todos para decir lo mismo. Si acaso sirvió para acreditar que también entre ellos hay tonos y estilos distintos. Qué te digo yo, entre Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso.

Pues no sé, haga usted un pronóstico. Si prospera la amnistía, cuántos años nos da a los españoles. Es probable que la amnistía prospere, de modo que podremos ir comprobando qué efectos tiene. Podría ocurrir que no tuviera ni el efecto que prevé Ayuso, la extinción de los españoles, ni el que sugiere Sánchez, la conversión del independentismo en una fuerza leal a la Constitución española -que si el reencuentro, que si la convivencia, que si el país multicolor con una abeja bajo el sol que fue famosa en el lugar por su amnistía y su bondad-.

A día de hoy no ha habido un solo dirigente independentista que haya expresado autocrítica alguna por la ruptura, enfrentamiento, división que provocaron en 2017

A día de hoy, no ha habido un solo dirigente independentista que haya expresado autocrítica alguna -no te digo ya asunción alguna de responsabilidad- por la ruptura, enfrentamiento, división que provocaron en 2017 y cuyas consecuencias aún estamos pagando.

Aragonés perdió la oportunidad de asumir algún error

El presidente de la Generalitat, que nunca habla en nombre de Cataluña sino del independentismo catalán, perdió ayer la oportunidad de asumir él algún error, algún exceso, algún abuso de poder, alguna arbitrariedad. Perdió la oportunidad de tender la mano de verdad, haciendo examen de conciencia, en lugar de colocarles su sermón a los demás presidentes autonómicos, y a los senadores, y salir escopetado de allí sin escuchar una sola palabra de las que fueran a pronunciar ellos.

Dejar plantado al resto de presidentes es tanto como dejar plantado al resto del país diverso y plural.