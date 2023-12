Monólogo de Alsina: "Mitin inaugural de la motosierra"

Hola a todos. Se presenta el nuevo presidente de Argentina. Para quienes no forman parte de su público entregado, ni estén familiarizados con la canción de La Renga de la que se apropió en campaña (contra la voluntad de sus autores), esta forma de presentarse podría parecer que busca meter miedo.

Milei se atribuye la condición de león

Milei se apropió de la canción, Milei se atribuyó la condición de león y Milei pidió a los argentinos que lo hicieran presidente para barrer a la casta política, culpable de todos los males que afectan a la Argentina desde hace cien años. Porque a eso ha venido él, a enmendarle la plana a todos los gobernantes del último siglo y -diríamos aquí- asaltar los cielos (desde la derecha). Humildad no exhibió ninguna en su toma de posesión.

En lugar de discurso presidencial ante el Parlamento que representa a toda la sociedad eligió dar un mitin en la plaza del Congreso que empezó con el 'hola a todos' y discurrió luego por la retórica de campaña. El populismo son los otros. Política es lo que hacen los otros. El miedo es lo que alimentan los otros. Tanto presentarse a sí mismo como un outsider, un revolucionario, para acabar entonando el salmo más manido de todos los salmos: ése que dice que el gobernante está para servir a los ciudadanos y no para servirse de ellos.

El populismo son los otros. Política es lo que hacen los otros. El miedo es lo que alimentan los otros

Desde hoy, Javier Milei ya no es el predicador de recetas simples para problemas enormes. Desde hoy es el jefe del Estado que marca el rumbo político de su país. Pudo hacer un discurso de concordia, de ésos que se llevaban antes en los que el nuevo gobernante tiende la mano a sus adversarios (antes de que se pusieran de moda los discursos de ajustes de cuentas y levantar muros), pero eligió lanzar un aviso: el que quiera sumarse al nuevo país que él encarna, que lo haga; el que no, que se atenga.

Porque el problema siempre son los otros y las soluciones son las que inexplicablemente nadie intentó antes de que apareciera él. Con la motosierra. Que es la forma cruda de llamar al recorte inmediato del gasto público que tiene prometido.

Recorte por las bravas y sin fases

Ajuste por shock. Recorte por las bravas y sin fases. Qué efectos tendrá en la economía nacional, se verá. Cuánta prosperidad traerá a la gente de a pie, que es a quienes ha prometido una vida mejor, se verá. De momento -no es un secreto- lo que se vienen son conflictos laborales y manifestaciones sindicales. Habrá de admitir el nuevo presidente que oponerse, en la calle, a medidas del gobierno también es democracia. Es probable que él lo llame inflamar, crispar, polarizar y agitar la calle. Es como los gobernantes llaman a las movilizaciones que les incomodan.

Eligió lanzar un aviso: el que quiera sumarse al nuevo país que él encarna, que lo haga; el que no, que se atenga

El partido de Milei tiene treinta y nueve diputados de doscientos cincuenta y siete. Poco podría hacer si no fuera porque el suyo es, en realidad, un gobierno de coalición con la derecha tradicional: tiene de ministra de Seguridad a su rival en las presidenciales, Bulllrich, y tiene como presidente de su club de fans a Mauricio Macri. No era fácil saber quién estaba ayer más entusiasmado con Milei: en el ránking de los abrazos más sentidos Macri quedó segundo, porque el primero fue Zelenski, el presidente ucraniano. Que cuenta, por fin, con un aliado entre los principales gobiernos de Latinoamérica. Le regaló Milei un candelabro de siete brazos, la menorá, de estudioso de la Torá a judío practicante.

Aguantaron estoicamente los representantes de otros países, el rey de España entre ellos, el mítin el nuevo presidente. Espectadores cautivos. El rey justo a la derecha de Milei y aguantado la solanera. El gobierno de España eligió una representación tan alta tan alta -sólo el rey- que es la forma de decir que el gobierno la prefiere baja, no vaya a parecer que si va Sánchez o una vicepresidenta a Buenos Aires está aplaudiendo a un gobernante de extrema derecha, dios (y Pedro) no lo permitan.

Milei, síntoma de la ola reaccionaria que asuela el mundo

Desde hoy, el interlocutor argentino del gobierno español es Milei, qué le vamos a hacer. Elevado por el gobierno de España, y la izquierda europea, a la categoría de síntoma de una epidemia: la ola reaccionaria que asuela el mundo (no será en Brasil, no será en Colombia, no será en Chile, no será en México, no será en los Estados Unidos, no será en Francia, no será en Alemania, no será en Portugal, no será en Bélgica). Milei es lo que es.

Una parte de la izquierda española se consuela atribuyendo a la sociedad argentina una suerte de enajenación mental pasajera

Una parte de la izquierda española se consuela atribuyendo a la sociedad argentina una suerte de enajenación mental pasajera. Otra parte, más inquieta, estudia qué ha tenido que hacer rematadamente mal el gobierno izquierdista de los Fernández, Alberto y Cristina, para que su legado sea un excéntrico que sataniza el gasto público, es decir, para que su legado sea una motosierra.

El libro del presidente no se llama Cuentos chinos sino Tierra firme

El presidente Sánchez ejerce hoy de autor de libro en campaña de promoción y se hará acompañar por Jorge Javier, genuino presentador (y animador) de televisión cuyo último programa creo que se llamaba ‘Cuentos chinos’. No se confundan los cronistas. El libro del presidente no se llama ‘Cuentos chinos’ sino ‘Tierra firme’, como la novela de piratas de Matilde Asensi.

Y ya le explicó a Susanna Grisso el jueves que Puigdemont no aparece mencionado una sola vez en más de trescientas páginas porque el libro termina el 23 de julio.

Hombre, teniendo en cuenta que Santos Cerdán, oráculo de Ginebra, tiene dicho que con Junts estaban hablando desde marzo ya podía haberle hecho un cariño el presidente a su nuevo compadre putiniano, el Carles, aunque hubiera sido en un pie de página. Y aunque sólo fuera porque uno de los compromisos del autor del libro hace ahora justo cuatro años fue traer a Puigdemont ¡para que lo juzgaran!

El 23 de julio empezó otro relato, el de cómo la amnistía se volvió constitucional y deseable iluminando el futuro de un país que vivía en las tinieblas

Pero bueno, habrá que esperar al tercer libro. De Sánchez o de Puigdemont, que es también dado a publicar sus dietarios para que el mundo sepa qué ocurría en la trastienda mientras en público pasaban cosas. Versión oficial, por ahora, que Puigdemont llegó a la vida de nuestro presidente la misma noche del 23 de julio, justo cuando el relato del libro termina. Porque esa noche empezó otro relato, el de cómo la amnistía se volvió constitucional y deseable iluminando el futuro de un país que hasta ese momento vivía en las tinieblas de no saber cómo resolver Cataluña porque creía, engañado, que la amnistía era ilegal e indeseable.

Mañana se debate la ley redactada entre la Moncloa, Waterloo y Esquerra

Mañana debate el pleno del Congreso la proposición de ley que registró Patxi López como si fuera cosa de su grupo pero que fue redactada a varias manos entre la Moncloa, Waterloo y Esquerra Republicana. El PP, principal grupo de la Cámara, dará la batalla sabiendo que la tiene perdida. Como la dará en el Senado, donde es el grupo hegemónico. Las encuestas dicen que al menos seis de cada diez españoles está en contra de la amnistía. La labor evangelizadora del gobierno y sus trompetistas de cabecera no ha logrado darle la vuelta a la opinión mayoritaria.

Con el vulgo la consejera catalana no se mezcla

Hoy los gobiernos autonómicos del PP esperan a la ministra Montero. La única ministra Montero que queda, defenestrada Irene por Yolanda. O sea, María Jesús, vicepresidenta cuatro. Reúne a los consejeros autonómicos para informarles de los deberes que habrá que hacer el año que viene en reducción de déficit y de deuda -se acabó el cuartelillo de Bruselas-. No, de financiación autonómica aún no se habla. No es para eso para lo que hoy convoca el ministerio.

El leal gobierno catalán del partido aliado del PSOE, Esquerra, ningunea a la vicepresidenta cuatro enviando una delegación de perfil muy bajo

Convoca porque ha de hacerlo para elaborar los Presupuestos. Pero el fregao de la financiación aún no lo abre. La financiación y la condonación de la deuda, que tiene prometido Sánchez que habrá café para todos, lo que se perdone a la Generalitat de Cataluña se le perdonará al resto. Y habrá que explicar entonces si tiene algún efecto adverso renunciar a miles de millones de euros o las cuentas del Estado no se resienten.

De momento, hoy, el leal gobierno catalán del partido aliado del PSOE, Esquerra, ningunea a la vicepresidenta cuatro y a todos los demás gobiernos autonómicos enviando una delegación de perfil muy bajo. La consejera ni se lo plantea. Va a viajar ella a Madrid a verse con toda esta gente teniendo una relación exclusiva, y bilateral, entre su Pere Aragonés y nuestro Pere Sánchez. Con el vulgo la consejera catalana no se mezcla.