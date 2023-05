Monólogo de Alsina: "No costaba tanto decirlo"

Hoy emitimos nuestro progama desde Bioparc Valencia. Hermano del Bioparc de Fuengirola y del Acuario de Gijón. Y capital de la vida animal en esta comunidad. Hemos querido adelantarnos a la celebración del Día de la Biodiversidad, que es el 22, para venir a celebrar que aquí se invierte en la conservación (natural) y en la preservación (de las especies). Luego iremos contando en qué consiste este concepto del ocio con causa del que aquí se hace bandera.

Pero lo primero es agradecer a quienes nos han invitado a venir la oportunidad de poder saludarles esta mañana. Sí, a ustedes también, pero me refiero al jabirú africano y la tortuga leopardo, que es de quienes partió la iniciativa de hacer este programa, a grulla cuellinegra -que se ha ocupado de agilizar todo el proceso- y, sobre todo, a la familia Mambie -Mambie, Ali, Fossey, Nalani-, que nos ha abierto las puertas de su bosque ecuatorial para pacernos sentir como uno más. Con diferencia, son los gorilas más generosos que yo he conocido nunca. ‘Veníos un día a casa’, nos decía Mambie, ‘veníos y os presento a los chicos: a Pepe, a Félix, a Virunga, ¡a Ebo!’ Cuando un tiarrón de 1,80 y casi doscientos kilos te dice ‘vente pa acá’ conviene atender la invitación y visitarle. Borja Sémper habría dicho que es un bigardo de gorila. Y lo que ha cambiado. Que al principio el hombre no conseguía dar con la tecla para reproducirse… (Sémper no, el gorila) pero gracias a la perseverancia y el clima valenciano ahí lo tienes, padre de familia numerosa. Padrazo. Lo que se le ha dulcificado el carácter a Mambie en esos años. Ha tenido la evolución contraria a José Luis Escrivá desde que es ministro. Se engorila en las sesiones de control del Congreso, sólo le falta darse golpes de pecho y pegar un aullido para que salgan los diputados del PP en estampida.

Si los animales votaran, Sánchez ya les había prometido un Bioparc en cada pueblo

Bueno, luego contamos más cosas de los habitantes de Bioparc. Treinta y tres años tiene Mambie. Por los pelos se ha quedado sin hacer el interrail gratis. (Es para menos de treinta años). Al aval del ICO sí que llega. Pero vamos, que él problema habitacional pues no tiene. Antes estábamos comentando que si los animales votaran, Sánchez ya les había prometido un Bioparc en cada pueblo.

El despacho oval, la capilla Sixtina para los presidentes españoles

Ha empezado la campaña electoral, imagino que lo sabéis. Ocho horas llevamos. Y eso que el presidente no ha pisado aún la Casa Blanca. A las siete de esta tarde le abrirán la puerta para que entre al despacho oval, que para los presidentes de gobierno españoles es lo más parecido a una experiencia religiosa: como entrar a la capilla Sixtina, pero sintiéndose parte de las series y las películas que han visto a lo largo de su vida, que si El Ala Oeste, que si House of Cards.

Sánchez mirando a cámara para decir qué le está pareciendo Biden, como Frank Underwood. A Biden ya le habrán informado de que el nuestro va con el chip de las elecciones activado y que es posible que en lugar de darle las buenas tardes le suelte un mitin. Contra Feijóo. Ah, no, que el presidente fuera de España no habla mal de nadie. Bueno, del de Ferrovial. Pero ya nadie se acuerda de aquella historia.

Seguro que podrán cambiar impresiones Biden y Sánchez sobre asuntos diversos: desde la guerra en Ucrania, donde hay plena sintonía, a la ampliación de la base de Rota, donde también la hay, pasando por el Sáhara Occidental, donde también coinciden. Estoy pensando que con quien debería gobernar Sánchez en coalición es con Biden en lugar de con Podemos. En todos los asuntos en que coinciden, Podemos está en contra.

Igual la discrepancia surge si a Sánchez se le ocurre recomendar a Biden que indulte a los tipos que asaltaron el Capitolio y que han sido condenados por sedición. Qué delito más viejo, Joe, la sedición. En España, como somos modernos, ya lo hemos derogado. Anímate, que baja mucho la inflamación.

Llevar asesinos en una lista no es una obligación

Ha dicho Arnaldo Otegi, al que tantas lecciones podrían dar quienes habitan la selva y la sabana, que Bildu aspira a elevar el debate político de estas elecciones de mayo. Hay que tenerla de cemento armado. Elevar el debate presentando para concejales a siete etarras con condenas por asesinato y otros treinta y siete colaboradores e integrantes de comandos. Oiga, más altura en el debate no cabe. Y más bajeza, tampoco. Entre los elegidos está Sara Majarena, que perteneció al comando Levante y planeó matar a Rita Barberá cuando era alcaldesa. Todo esto es memoria bien reciente de nuestra historia.

Ayer, a esta misma hora, nos preguntábamos aquí (bueno, me preguntaba yo, que soy el que hace la homilía) qué problema tenía el PSOE en opinar sobre las listas de Bildu, esto de querer convertir en concejales a tipos que mataron gente en los mismos pueblos que ahora pretenden gobernar. Porque a los dirigentes socialistas a los que se había preguntado habían eludido mojarse. Ayer, sin embargo -subrayémoslo hoy- la portavoz del PSOE, ministra Pilar Alegría, dijo esto tan sencillo de entender.

Antes lo había dicho el Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban. Lo que exponíamos también aquí: que llevar asesinos en una lista no es una obligación ¡ni para Bildu! Esto es: quien elige a determinadas personas para una lista se define y se retrata. Y aún lo dijo más corto y más claro el Lendakari Urkullu.

Amén, ¿no? Si es que lo ha dicho Podemos en el País Vasco. Que coincidirá con Bildu en muchas posiciones políticas y en una cierta idea de lo que es la izquierda, pero no coincide en que haya que llevar asesinos en una lista. ‘Es grave y es lamentable’, ha dicho en un comunicado, ‘y en absoluto contribuye ni a la convivencia ni a normalizar nada’. Roberto Uriarte, Podemos. Pues amén otra vez.

El falso dilema de haber dejado el terrorismo y presentarse en una lista

Porque es falso el dilema éste entre haber dejado el terrorismo y presentarse en una lista. Esta idea de que como han dejado de matar no puede objetarse que metan criminales en las candidaturas. Han dejado de matar, estupendo, pero no por eso va a haber que celebrar que los hagan concejales. Que no maten y que no sean concejales, es perfectamente compatible.

El problema de que ahora salgan dirigentes del PSOE, del PNV, de Podemos a decir algo tan sencillo como que no es de recibo meter en las listas a determinada gente es el lugar en el que quedan los perfileros, aquellos que el día anterior no querían decir ni media para no incomodar a nadie (o porque carecen de criterio, yo ya no sé).

Por ejemplo, Patxi López, que dijo ‘no quiero valorarlo’. Ayer sí quiso, mira. Y además de decir esto tan básico que podía haber dicho la primera vez, que es una afrenta a las víctimas, quiso añadir esta otra parte que da la medida de la obsesión que algunos tienen por calcularlo todo en términos de competición electoral.

Lo ignominioso, entonces, es meter asesinos en una lista o que la derecha lo denuncie. Ya podía haberlo denunciado él, pero quien está todo el día con la calculadora electoral en la mano pierde la perspectiva y desbarra. Ahora es inevitable preguntarse si Patxi reprueba lo de Bildu por convicción o para paliar el daño electoral que le pueda causar a su partido, qué triste.

La vicepresidenta anguila

Hay quien sigue de perfil. Irene Montero, por ejemplo, ‘cada cual hace sus listas como quiere’. O por ejemplo, aquellos y aquella que siguen sin querer tomar postura. Si usted se pregunta qué opinión tiene Yolanda Díaz sobre la presencia de etarras con delitos de sangre en las listas de Bildu le invito a escuchar su respuesta de ayer a ver qué le parece.

Asunto al que no ve rentabilidad electoral, asunto que esquiva

Ya, pero qué le parece que gente condenada por matar vaya en una lista. Tampoco parece que la pregunta sea muy compleja. A Podemos no. La vicepresidenta anguila. Asunto al que no ve rentabilidad electoral, asunto que esquiva. Escurridiza. Declaraciones gelatina. Yolanda pertenece a la especie de los anguílidos.