Se busca vocal del Consejo General del Poder Judicial dispuesto a abandonar el grupo de los irreductibles y echar una mano a Lesmes para elegir de una vez a los dos magistrados pendientes del Tribunal Constitucional. (Conste que esto se lo cuento a usted, que va a camino del metro, antes de que se sumerga en el subsuelo de la gran ciudad y por su surge el tema en la conversación con sus compañeros de vagón).

Cuenta atrás hacia la dimisión del presidente del Poder Judicial

En el minuto a minuto de esta cuenta atrás hacia la dimisión del presidente del Poder Judicial, lo último es que los vocales del sector progresista buscan con Lesmes, que no lo es, una forma de romper el bloqueo de los ocho irreductibles del sector conservador. Plan B para intentar ganar esta guerra.

Se busca disidente sobrevenido del grupo obstuctor que cambie de bando y desahaga el atasco. Interesados llamar a la presidencia del Supremo

Como nos viene contando Eva Llamazares, los progresistas preguntan si hay algún desertor en la sala. Es cuestión de hacer números. Progresistas son ocho. Para ganar la votación necesitan doce votos. Hay dos conservadores que están por resolver esto de una vez. Ocho más dos, diez. Con Lesmes, once. ¡Sólo falta uno!

Se busca disidente sobrevenido del grupo obstuctor que cambie de bando y desahaga el atasco. Interesados llamar a la presidencia del Supremo. Un Lesmes en estado de agonía, y decidido a probarlo ya todo para consumar el desatranco antes de destrancarse él mismo atenderá con interés sus propuestas.

Ésta es, seguramente, una de las peculiaridades de España. El interés, la emoción, la pasión, diría yo, con que el público sigue día a día las novedades en la gran guerra por el control del Consejo y del Tribunal Constitucional.

El enfoque mayoritario: el Banco dice la verdad y el Gobierno engaña

Más peculiaridades patrias, mire. Por alguna razón, cada vez que el Banco de España discrepa del Gobierno en sus previsiones económicas, el enfoque más extendido en los medios es que el Banco dice la verdad y el Gobierno, engaña.

El Banco de España desmiente al Gobierno, se lee, desmonta sus previsiones, refuta sus presupuestos. Rebaja el optimismo. Lo enfría. El Banco de España publicó ayer sus previsiones y dice que creceremos el año que viene un 1,4%. El Gobierno tiene calculado un 2,1%.

Para este año prevé un 4,5%. El Gobierno, una décima menos. Pero aquí nadie dice que el Banco aumente el optimismo, o lo caliente. Total, no va de una décima. En realidad, cada cual hace sus cálculos y no es posible saber, hoy, cuál de los dos se acercará más al dato real, porque hasta que no termine el 2023 no sabremos cuál ha sido el PIB de ese año. Y tampoco acostumbran los medios ---y es una pena--- a comparar a posteriori quién acertó más.

Con datos actualizados, el aspecto que presenta el año 23 empeora. No tanto como para parar el crecimiento, pero sí para que la actividad flojee

Coinciden todas las estimaciones en dos cosas: que la prolongación de la guerra en Ucrania ralentiza la economía y que el 2023, al menos hasta el verano, será más flojo de lo que se esperaba. De lo que se esperaba, ¿cuándo? Pues cuando se hizo la estimación anterior. Esto es lo relevante: que con datos actualizados, el aspecto que presenta el año 23 empeora. No tanto como para parar el crecimiento, o para que éste retroceda, pero sí para que la actividad flojee.

Al Gobierno se le presupone un interés político

Y si la pregunta es: ¿por qué tendemos a darle más crédito a las previsiones del Banco de España que a las del Gobierno? La respuesta seguramente es: porque es el Gobierno. Y al Gobierno se le presupone un interés político, o persuasivo-electoral, que influye en su forma de contemplar el futuro inmediato.

Al presidente le preguntaron ayer por su discrepancia con el Banco de España y le quitó hierro a la cosa.

Y ya está. Y si en abril hay que corregir a la baja la estimación de Calviño, pues se corrige. En rigor la única certeza que hoy tienen los autores de previsiones es que no hay forma de saber, con certeza, qué nos acabará pasando.

Dos millones y medio de niños en riesgo de pobreza

Hay otras singularidades en el debate político de España, ya verá.

Mire lo que ocurrió ayer en el Congreso. Lo común es que sea la oposición quien eche en cara al Gobierno el índice de desigualdad del país, la brecha social entre rentas altas y bajas y el número de familias en riesgo (o en estado) de pobreza. Lo común es que sea la oposición quien le reproche al Gobierno que haya dos millones y medio de niños pobres.

Ayer, sin embargo, fue el Gobierno, el presidente del Gobierno, quien defendió que por supuesto que en España hay ricos y pobres. Y que dos millones y medio de niños viven en la pobreza. El presidente. Cuatro años después de empezar a gobernar el país.

Uno no alcanza a entender por qué se escuchan tantos aplausos de la bancada gubernamental cuando el presidente dice que, en efecto, el 27,8% de los españoles está en riesgo de pobreza

Uno no alcanza a entender por qué se escuchen tantos aplausos de la bancada gubernamental cuando el presidente está diciendo que, en efecto, el 27,8% de los españoles (uno de cada cuatro) está en riesgo de pobreza. Y que hay dos millones y medio de niños pobres. Perdóneme, pero ¿qué diablos aplauden?

La ministra Montero nos dijo el viernes aquí que España se distribuye de la siguiente forma: hay un 1% de ricos y un 99% de clase media trabajadora. Pero ayer la desmiente el presidente con los datos del INE. Que dicen que hay ricos y pobres, sí. Sobre todo pobres.

Datos de pobreza como argumento

Vale que en el fragor de la batalla parlamentaria se entusiasmen los diputados socialistas al escuchar a su presidente proclamarlo, pero igual deberían pararse a pensar en los datos que está usando como argumento. Porque es la realidad del país que gobiernan.

La desigualdad ha aumentado y el indicador de pobreza es el peor desde 2016. Sánchez lleva cuatro años y cuatro meses gobernando. Perdón por insistir, pero ¿qué aplauden?

La encuesta de condiciones de vida que hace el INE no dice sólo que el 27,8% esté en riesgo de pobreza, dice que en 2019, primer año completo de gobierno sanchista, el porcentaje era del 25,3 %. Hay un millón de españoles más en riesgo de pobreza, pandemia mediante. Hay dos millones y medio de niños pobres.

La desigualdad ha aumentado y el indicador de pobreza que hoy tenemos es el peor desde 2016. Sánchez lleva cuatro años y cuatro meses gobernando. Perdón por insistir, pero ¿qué aplauden?