Tertulia de médicos: Esto es lo que debes hacer si te empiezas a encontrar mal corriendo la San Silvestre

Jesús de la Fuente y Alfonso Fernández

Nuestros médicos Jesús de la Fuente y Alfonso Fernández dan los últimos consejos para la San Silvestre. Lo primero, dicen que es mejor no participar si no se está preparado y comentan que "en cuanto te empieces a encontrar mal, sal de la carrera, porque es imposible recibir ningún tipo de ayuda hasta que no pase todo el río de gente". Por ello, apuntan que es mejor ir acercándose hacia los lados, donde puedan acudir con más facilidad los servicios sanitarios. Además, hablan de la diferencia de la baja de paternidad que van a tener los padres de los niños que nazcan a partir de las 12 de la noche.