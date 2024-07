Marta García Aller: "Cómo no vamos a dudar que la amnistía tiene un espíritu general, si de lo que pase con Puigdemont depende una repetición electoral"

Tras meses retocando cada palabra de la ley de amnistía con Junts y Esquerra, el Gobierno nos dijo que estaba impecable.

Aunque tan impecable no estaría si luego volvieron a remendarla a toda prisa a medida que lo jueces iban encontrando motivos para imputar a los líderes del procés.

Precisamente fue al artículo de la malversación al que anduvieron dándole muchas vueltas para estrechar al máximo el margen de interpretación de los tribunales y que Bruselas no sospechara que se estaba amnistiando delitos de corrupción. Generó muchas dudas jurídicas en su momento que la ley de amnistía quisiera despenalizar el uso de dinero público que hicieron los líderes del procés para la independencia ilegal de Cataluña. Y no ha colado.

Cinco de los seis magistrados de la Sala de lo Penal consideran no amnistiable la malversación. Creen que los líderes del procés, a diferencia de otros muchos amnistiados anónimos que gastaron su propio dinero para los actos independentistas, sí se enriquecieron porque dispusieron de dinero público. Así que no, no creen amnistiable el delito de malversación de caudales públicos a Puigdemont, Junqueras y compañía porque sí en el beneficio personal sí ven "ánimo de lucro".

Más allá de la pirueta argumental y del debate técnico, lo interesante es el revuelo que ha creado la decisión del Supremo. Nos da otra pista fundamental de la gran anomalía que es la ley de amnistía. Porque la gran preocupación por el dictamen del Supremo no está siendo la consecuencia que tendrá en los procesados, sino en el futuro del Gobierno de España.

Que andemos haciendo cábalas de si habrá repetición electoral porque los que exigían la ley de amnistía se enfaden con los que se la prometieron a cambio de siete votos resulta esclarecedor. No hace falta ahondar en mucha triquiñuela legal para saber que no se puede legislar con nombre y apellidos, que las leyes no pueden atender a intereses particulares.

¿Moraleja?

Cómo no vamos a dudar que la amnistía tiene un espíritu general, si de lo que pase con Puigdemont depende una repetición electoral