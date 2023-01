Marta García Aller, sobre los tanques Leopard: "El Gobierno ha preferido ahora ir a remolque en las decisiones"

El lunes no teníamos muy claro qué eran los Leopard alemanes y ya casi podemos diferenciarlos de los Abrams estadounidenses, o que al menos lo parezca en una conversación. En Europa llevamos hablando de carros de combate toda la semana. Y ha sido en parte esta discusión pública, el debate sobre la conveniencia o no de que Alemania envíe sus tanques a Ucrania, lo que ha terminado de convencer a Berlín para hacerlo.

Después de mucho vacilar, el canciller Scholz ha autorizado el envío de 18 Leopard 2 a Kiev. En total, Europa mandará unos 80 vehículos. La discusión pública ha sido crucial. No la discreción, no, la discusión. Porque con el vacile Scholz ha logrado que quede claro que Alemania no está sola, no se precipita y solo actúa coordinada. Y, además, ha conseguido involucrar a Estados Unidos en el envío de los tanques (los Abrahams, no confundir con los Leclerc franceses y los Challenger británicos, que si vamos a hacernos los entendidos nos tienen que ir sonando).

Llevar esos tanques americanos al frente en Kiev podría demorarse muchos meses y hasta un año, por la preparación que requiere. Pero el gesto muestra la fuerza del apoyo político estadounidense y que Occidente actúa unido. Pero para estarlo ha tenido discutir mucho y explicar las decisiones. Es lo que tienen las democracias.

España está junto a los países que muy probablemente envíen tanques Leopard 2 a Ucrania, junto a Polonia, Portugal, Noruega y Finlandia. Sin embargo, el Gobierno de España lleva toda la semana poniéndose de perfil, no explicando los porqués y rogando que por favor no se discuta mucho en alto de estas cosas de Defensa.

Y eso que este verano España fue el primer país en ofrecer tanques Leopaerd a Kiev. Como se montó un pequeño lío por aquello, el Gobierno ha preferido ahora ir a remolque en las decisiones. España no es el único país en el que las fuerzas políticas están divididas en el envío de armamento a Ucrania, incluso dentro del propio Gobierno. Es lo habitual en temas delicados. Por eso habrá que explicarlos bien a la opinión pública, porque la guerra, además de un horror, también es política.

¿Moraleja?

Apelar al supuesto secretismo en materia de Defensa para esconder contradicciones, parece una excusa para no dar explicaciones.